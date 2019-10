Educación organiza diversas representaciones de teatro en centros de secundaria contra la violencia de género

Publicado 19/10/2019 18:15:50 CET

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha organizado la representación de una serie de obras de teatro en centros de educación secundaria con el objetivo de continuar con las acciones de sensibilización contra la violencia de género.

Esta iniciativa se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para cuya ejecución la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España ha destinado un presupuesto de un millón de euros.

En este sentido, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre está previsto que se desarrolle un ciclo de teatro dirigido al alumnado, que contará con representaciones en las tres provincias aragonesas.

Las obras representadas serán 'Dados', de la compañía Ventrículo Veloz y ganadora del Premio Max de Artes Escénicas al Mejor Espectáculo infantil, juvenil o familiar, que gira en torno a la identidad sexual. Dirigida a los alumnos de tercero de la ESO, se interpretará el próximo 11 de noviembre, en el Teatro Marín de Teruel, el 12 de noviembre, en el Teatro Municipal de Alcañiz, el 13 de noviembre en el IES Pirámide, de Huesca y el 14 de noviembre en el IES Andalán, de Zaragoza.

Por otro lado, 'Lo veo por todas partes', centrada en cuatro monólogos que dan voz a cuatro de las mujeres que viven dominadas, violadas, coaccionadas y alejadas del mundo, está dirigida a alumnos de Bachillerato y Formación de Adultos. Se mostrará el 22 de octubre en el IES Pirámide de Huesca, el 23 de octubre, en el Auditorio Eduardo del Pueyo de Zaragoza y el 24 de octubre, en el Teatro Marín de Teruel.

Por su parte, 'No solo duelen los golpes', el monólogo de Pamela Palenciano que invita a reflexionar sobre el tipo de relaciones de mantienen los jóvenes bajo el lema 'El amor no es como nos lo contaron... el amor no duele', se representará el 17 y el 18 de diciembre en el IES Miguel Catalán, de Zaragoza, el 10 de enero en el IES Pirámide de Huesca y el 16 de enero, en el Teatro Marín, de Teruel. El espectáculo está pensado para alumnado de cuarto de la ESO y familias.

TALLERES ILUSTRATIVOS Y DE CINE

Asimismo, en varios centros de Aragón se están llevando a cabo un total 40 talleres ilustrativos con perspectiva de género entre alumnos de Primaria, Aulas Hospitalarias y Centros de Educación Especial, así como otros 52 talleres en Secundaria, que corren a cargo de ilustradores aragoneses como David Guirao Tarazona y Elisa Arguilé Martínez.

Además, técnicas del Grado Superior en Igualdad de Género, que se imparte en el IES Avempace, han empezado a realizar talleres de sensibilización en igualdad de género en 80 centros de la comunidad dirigido a alumnado de primero FP Básica y primero de Grado Medio.

Por último, otras de las iniciativas que se enmarcan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se llevarán a cabo en Aragón son la Escuela de Cine 'Un perro andaluz', que realizará talleres de monólogos/youtubers para alumnos de primaria, así como talleres de producción de cortometrajes en cinco con el título 'La igualdad en tu mano. Taller de sensibilización y prevención violencia machista'.