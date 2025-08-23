Efectivos aragoneses en el incendio forestal de Barniedo de la Reina (CyL) combaten su propagación en dos sectores

Efectivos de INFOAR desplazados por el Gobierno de Aragón en el incendio de Barniedo de la Reina, en León. - INFOAR

ZARAGOZA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los más de 30 efectivos del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón desplazados a Castilla y León han trabajado este sábado en dos sectores del incendio forestal de Barniedo de la Reina, en Castilla y León.

En el de Riaño, han estado las brigadas forestales terrestres y la helitransportada realizando el ataque a importantes reproducciones del incendio, así como labores de perimetraje. En el sector de Valverde de la Sierra han estado las dos autobombas apoyando el ataque a otras reproducciones.

A disposición del director de extinción, continúa la brigada helitransportada de Calamocha --con su helicóptero--, dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos --uno de ellos dentro del Grupo de Apoyo al Director de Extinción-- y dos capataces.