Ejea acoge la mayor muestra sobre el juego de construcción Tente, con más de 200.000 piezas

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

El Museo Aquagraria de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros acogerá del 22 de noviembre al 16 de enero la Exposición Nacional de Tente, la muestra más grande realizada hasta ahora en España dedicada al legendario juego de construcción que marcó a varias generaciones.

Con 18 dioramas originales, más de 200.000 piezas y más de 40 metros cuadrados de exposición, la muestra reúne creaciones inéditas aportadas por aficionados de toda España y cuenta, además, con un diorama procedente de un creador argentino, dotando a la exposición de un carácter internacional, han informado desde el museo.

Muchas de las construcciones han sido diseñadas y montadas en exclusiva para esta edición, convirtiendo a la capital de las Cinco Villas en el epicentro del universo Tente durante dos meses.

La inauguración oficial tendrá lugar el 22 de noviembre, con una visita especial junto a aficionados y creadores, accesible mediante inscripción previa.

Los visitantes podrán disfrutar de dioramas nunca antes mostrados al público, concebidos con precisión y dedicación por entusiastas del Tente.

Cada maqueta combina el espíritu clásico del juego con la creatividad contemporánea, dando lugar a auténticas obras de arte en miniatura.

Estas piezas reflejan horas, e incluso semanas, de planificación, diseño y montaje, ofreciendo una experiencia visual impactante tanto para quienes crecieron con el juego como para quienes lo descubren por primera vez.

LA MUESTRA MÁS GRANDE JAMÁS REALIZADA

El conjunto reúne más de 200.000 piezas, ensambladas en espectaculares estructuras que evidencian el talento y la pasión de una comunidad que mantiene vivo el legado del Tente.

La exposición está planteada como un recorrido contemplativo y artístico, ya que las obras expuestas son únicas y muy delicadas, y la esencia es redescrubrir el juego desde su valor histórico, creativo y emocional.

La muestra, que ya ha pasado por grandes ciudades como Madrid, promete una acogida especial en Ejea y su entorno. Para muchos será un reencuentro con un juguete que marcó su infancia; para otros, la oportunidad de descubrir un modo de crear sin pantallas, solo con imaginación.

"Creemos que la exposición despertará curiosidad, orgullo y un gran cariño hacia un juguete que, más allá de su valor lúdico, forma parte del patrimonio cultural y creativo de nuestro país", han afirmado los organizadores.

El Museo Aquagraria, situado en Ejea de los Caballeros, es un espacio cultural único que ensalza la importancia del agua en el progreso humano.

Alberga la colección de maquinaria agrícola antigua más impresionante de España, con 60 piezas que recorren la evolución del sector: desde el arado romano hasta innovaciones del siglo XXI, pasando por máquinas espectaculares de finales del XIX y principios del XX.

Con más de 2.800 metros de cuadrados de exposición, Aquagraria ofrece un recorrido lleno de historia, identidad y recuerdos que conecta al visitante con los orígenes y la transformación del territorio.