Ejea de los Caballeros se convierte en capital del canto coral con la 52ª edición de su certamen

El Certamen, declarado Actividad de Interés Turístico de Aragón, se celebra del 10 al 12 de abril y contará con un concierto especial de inauguración con motivo del 75 aniversario de la Coral Polifónica Ejea. - EUROPA PRESS

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

Ejea de los Caballeros volverá a situarse en el epicentro del panorama coral español con la celebración de la quincuagésima segunda edición de su Certamen Coral, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril en el polideportivo municipal. Una cita consolidada y reconocida como Actividad de Interés Turístico de Aragón que reunirá a cientos de coralistas y aficionados en un fin de semana marcado por la música, la tradición y la convivencia.

El certamen se enmarca, además, en las Fiestas del Agua, una celebración profundamente arraigada en la localidad que conmemora la llegada del Canal de las Bardenas en 1959, un hito que transformó el territorio al convertir tierras de secano en regadío. Desde entonces, la cultura y la música coral forman una parte esencial de esta festividad.

En la presentación del ciclo, que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), han intervenido la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, Andrea Rodríguez y el director artístico del certamen Enrique Azurza.

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha destacado la importancia de un evento que "une a centenares de personas en torno a la cultura y que representa el orgullo colectivo de un municipio que ha sabido consolidar una cita de referencia nacional". Asimismo, ha subrayado el papel del certamen como parte fundamental de la identidad local y como espacio de encuentro entre tradición, cultura y participación ciudadana.

UN CERTAMEN DE REFERENCIA CON PARTICIPACIÓN NACIONAL

La programación arrancará el viernes 10 de abril con un concierto inaugural muy especial, protagonizado por la Coral Polifónica Ejea, que celebra su 75 aniversario. Fundada en 1951, esta agrupación es considerada la coral más veterana de Aragón y ha sido uno de los pilares fundamentales en la historia del certamen.

Las sesiones de concurso se desarrollarán el sábado 11 por la tarde y el domingo 12 por la mañana, con la participación de siete coros procedentes de siete provincias y seis comunidades autónomas, lo que refuerza el carácter nacional del evento. En total, más de 250 coralistas subirán al escenario en una edición que volverá a convertir a Ejea en punto de encuentro para la interpretación y el intercambio musical.

El director artístico del certamen, Enrique Azurza, ha remarcado la singularidad del concurso, que cuenta con diferentes modalidades --coros de adultos y coros juveniles-- y que destaca por ser uno de los pocos certámenes en España que mantiene una categoría específica para jóvenes. "Es una muestra del compromiso con el futuro del canto coral y con el enorme trabajo pedagógico que se desarrolla en todo el país", ha recordado.

TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y PATRIMONIO MUSICAL

Una de las características más distintivas del certamen es el encargo anual de una obra coral a un compositor, una iniciativa que ha permitido crear un valioso patrimonio musical vinculado al folclore aragonés. En esta edición, la obra obligada ha sido compuesta por Carlos Esteban Gracia, quien ha firmado una pieza inspirada en las raíces musicales de la comunidad.

Este compromiso con la creación contemporánea y la tradición convierte al certamen en un espacio único dentro del circuito coral, donde se combinan la innovación artística y la preservación del legado cultural.

El prestigio del concurso se sustenta también en la calidad de su jurado, integrado por reconocidos profesionales del ámbito coral --rectores, compositores y pedagogos-- lo que garantiza un alto nivel de exigencia y atractivo para las agrupaciones participantes.

IMPACTO CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO

La concejala de Cultura de Ejea, Andrea Rodríguez, ha incidido en el importante esfuerzo organizativo que implica la celebración del certamen, que este año contará con la asistencia de alrededor de 800 personas entre participantes y público. El polideportivo municipal ha sido acondicionado para albergar el evento, convirtiéndose en un gran auditorio capaz de acoger actuaciones de primer nivel.

Rodríguez ha resaltado la relevancia de la colaboración público-privada, que permite dotar al certamen de 13.500 euros en premios gracias al apoyo de empresas locales y entidades colaboradoras. Entre ellas se encuentran asociaciones empresariales, medios de comunicación y la Federación Aragonesa de Coros, que este año se suma con el patrocinio del premio a la mejor dirección coral.

Más allá de su dimensión cultural, el certamen genera un notable impacto económico en la localidad, dinamizando sectores como la hostelería, el comercio y el alojamiento. La llegada de participantes y visitantes contribuye a reforzar la proyección de Ejea a nivel nacional, situándola en el mapa como un referente cultural.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE HISTORIA CORAL

Desde su creación en 1970, el Certamen Coral de Ejea ha contado con la participación de cerca de 600 coros, más de 20.000 coralistas y más de 100.000 espectadores. Estas cifras reflejan la evolución de un evento que comenzó como una iniciativa local y que, con el paso del tiempo, ha adquirido un prestigio consolidado en el ámbito nacional.

El certamen no solo ha servido como plataforma para la difusión del canto coral, sino también como motor de creación artística, con más de 45 obras encargadas a compositores a lo largo de su historia.

La celebración de esta 52ª edición, coincidiendo con el 75 aniversario de la Coral Polifónica Ejea, refuerza el valor simbólico de una cita que trasciende lo musical para convertirse en un elemento clave de la identidad cultural del municipio.

Durante tres días, Ejea de los Caballeros volverá a vibrar al ritmo de las voces corales, en un encuentro que combina tradición, excelencia artística y participación ciudadana, consolidándose como una de las grandes referencias del calendario cultural aragonés y español.