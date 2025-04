El Ejecutivo autonómico "respeta la libertad de todos" para estudiar en las modalidades aragonesas

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón "respeta la libertad de todos" para estudiar en las modalidades lingüísticas aragonesas, "glotónimos del aragonés o catalán", ha afirmado este viernes el jefe del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha respondido a una pregunta del portavoz de VOX, Alejandro Nolasco.

Con ironía, Azcón ha dado a Nolasco "un premio a la innovación" por tildarle de "cómplice del catalanismo expansionista en Aragón", afirmando: "Me han llamado muchas cosas, pero pancatalanista hasta ahora no", añadiendo que no le va a "distraer".

Ha avisado a Nolasco de que "es imposible que tenga credibilidad si sigue en esa línea", argumentando que "si hay una comunidad autónoma que está defendiendo, con otras muchas, que uno de los grandes problemas en este país es que hay un Gobierno que se tiene que doblegar a las exigencias de los independentistas, es el Gobierno de Aragón"

"Lo que va a hacer este Gobierno va a ser defender Aragón y defender a España con todas sus consecuencias en todos los términos, pero también vamos a defender la libertad y el Estatuto de Autonomía de Aragón".

"¿Sabe qué significa defender la libertad? Que en Aragón hay 3.564 niños que estudian en lo que se llama glotónimos de catalán o de aragonés; aragonés estudian 649 y a mí lo que me preocupan son los más de 100.000 que estudian inglés, pero nosotros vamos a respetar la libertad para todos y, si hay padres que quieren que sus hijos estudien en una lengua, vamos a seguir respetando".

Ha recordado que el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía "dice que las lenguas y las modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento" y "exactamente la Ley de Lenguas afirma que las lenguas junto a las modalidades lingüísticas son elementos configuradores de una historia y de una cultura propias, de la que los aragoneses nos sentimos tremendamente orgullosos".

"Si usted lo que me dice es, si voy a defender la cultura y el patrimonio cultural, que tenemos en Aragón, no tenga duda, lo voy a seguir haciendo. Si usted lo que me dice es que este Gobierno se va a poner del lado de los pancatalanistas, se lo reitero, siga usted preguntándome sobre esa cuestión, contando a los aragoneses que ese es el principal problema que tenemos, porque la gente se hará un juicio objetivo de lo que usted me está preguntando", ha concluido.

CAMBIAR DE OPINIÓN

Alejandro Nolasco ha echado en cara que Azcón afirmó "en multitud de ocasiones" que en Aragón no se habla catalán y que eliminaría el reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón, pero después el PP votó contra una iniciativa parlamentaria de VOX en este sentido.

"Nos seguimos preguntando qué fue lo que le hizo cambiar de opinión porque lo llevaba en su programa electoral, lo dijo muchas veces, entonces nos pareció curioso que nos votaran en contra la iniciativa en la que pedíamos eso, que por cierto también estaba en nuestro antiguo pacto" de gobierno, ha espetado Nolasco a Azcón.

El portavoz de VOX se ha quejado de que la Academia Aragonesa de la Lengua ha felicitado por "San Jordi" a todos los aragoneses en un tuit: "Esa es la manera que tiene de defender los intereses de Aragón o las modalidades lingüísticas del aragonés oriental sobre el catalán expansionista".

Alejandro Nolasco ha preguntado a Jorge Azcón si va a "cambiar de opinión" y eliminar el reconocimiento del catalán "como prometió en campaña" o si su Gobierno "va a seguir siendo cómplice del catalanismo expansionista en Aragón, que solo beneficia a los separatistas que quieren destruir la unidad de España".

"Si usted abre esa grieta y deja esa ventana abierta para que se siga fomentando el catalán en Aragón y se llame catalán a las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón, ¿eso es fomentar el catalán o qué es?", ha cuestionado Nolasco.

"Yo no sé si usted es pancatalanista o no, pero los hechos son los que son y los hechos son que usted está fomentando el expansionismo del catalán, que es, primero, una colonización lingüística y, finalmente, cultural", ha continuado el diputado de VOX, añadiendo que "un político lo único que tiene es su palabra y todos estamos ya cansados de que haya políticos que en campaña digan una cosa y hagan luego otra".

También le ha preguntado si "debe proteger la riqueza cultural de nuestra tierra, como las modalidades lingüísticas del aragonés oriental, en lugar de tirarse en brazos de un catalán que busca engullirlo todo", advirtiendo: "Es una guerra cultural".

"Si usted sabe que Cataluña es una comunidad bien cebada y nosotros una injustamente famélica en cuanto a recursos se refiere, ¿por qué darles la satisfacción también de que se apropien de nuestra cultura? ¿Para qué hacer el caldo gordo a sus artimañas expansionistas si no le va a hacer ganar, ni un solo voto en Fraga, en Aguaviva o en Valderrobres?".

Nolasco ha anunciado que VOX presentará una iniciativa para propiciar la eliminación del reconocimiento del catalán en Aragón y ha pedido a Azcón que "se decida a defender la riqueza lingüística y cultural de nuestra tierra, en lugar de seguir dando pábulo a las pretensiones catalanistas que nos quieren devorar culturalmente para después hacerlo políticamente".