El Ejecutivo nombra nuevos altos cargos a propuesta de Aragoneses

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha nombrado, este miércoles, 13 de septiembre, nuevos altos cargos en aplicación del acuerdo del PP con Aragoneses, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, quien ha indicado: "Seguimos completando el Gobierno de base ancha que responde a la pluralidad de la sociedad aragonesa y responde a la petición de Aragoneses".

De esta forma, José Ángel Biel es el nuevo presidente de la Fundación Santa María de Albarracín y se suman los nombramientos de nuevos directores generales de PYME y Autónomos, Ana María Sanz Campos; de Desarrollo Estatutario, José María Fuster; y de Administración Local, Marina Sevilla.

También, de Planificación Estratégica y Logística, Raquel Campos; de Salud Mental, Manuel Corberá; de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte Pons; directora del IAJ, Cristina Navarro; y el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Javier Betorz.

Vaquero ha comentado que Xavier de Pedro se incorporará a uno de los órganos de representación de la Administración autonómica, puntualizando que no ha sido designado en el Consejo de Gobierno de hoy.

CORPORACIÓN EMPRESARIAL

Al margen del acuerdo con Aragoneses, los consejeros de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; de Fomento, Octavio López; y de Medio Ambiente, Manuel Blasco, se incorporan al Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pública Aragonesa, también Cristina Asensio y Juan Pérez Mas, siendo Vaquero la presidenta.

Además, el exdirector de la factoría de Opel en Figueruelas (Zaragoza) Antonio Cobo será vocal de la Corporación, destacando la portavoz del Ejecutivo su "gran compromiso con la Comunidad Autónoma", así como su defensa de un modelo económico basado en "la persona", que "coincide" con el del Gobierno de Aragón.

Asimismo, el Ejecutivo ha acordado renovar el Consejo de Administración del Parque Tecnológico Walqa, que preside Vaquero, con la directora general del Consejo, María del Mar Paños de Arriba, y como vocales Esther Borau e Ignacio Barquero. En el caso de SARGA, entran el consejero Manuel Blasco y también Sergio Castel, Luis Estaún, Ana Oliván y Carlos Belda.

COMISIONADOS

También ha manifestado que la voluntad de PP y VOX es eliminar los cargos de comisionado que había en el anterior Ejecutivo, los de Agenda 2030, Infancia y Despoblación, añadiendo que "se podrá generar otro tipo de figuras para atraer inversiones estratégicas".

En otro orden de cosas, Mar Vaquero ha insistido en que los directores generales de Justicia, Esmeralda Pastor, y de Caza y Pesca, Jorge Valero, serán evaluados en función del trabajo que realicen y la gestión de sus responsabilidades, recalcando que los comentarios a favor del anterior régimen en redes sociales son previos a su nombramiento, puntualizando que el PP no los comparte ni cree que aporten "nada" al modelo que defiende el Ejecutivo de Jorge Azcón.

En el caso de la directora general de Vivienda, Pía Canals, cuyo cese pidió el PSOE el viernes pasado al considerar que no había rescindido a tiempo los contratos que tenía con la Administración regional, Vaquero ha dicho que queda "bien claro" que Canals había renunciado antes de su nombramiento, manifestando que "este tipo de intentos de purga no son efectivos ni nos aportan nada" y que "no es constructivo por parte de la oposición".