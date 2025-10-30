El embalse de Almudévar será "una garantía" para el sistema de riegos del Alto Aragón, uno de los "más compactos"

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Almudévar será "una garantía" para el sistema de riegos del Alto Aragón, que será uno de los sistemas de regadío "más compactos" del país, ha indicado la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dolores Pascual, que este jueves ha abierto con su intervención la XXVII edición de la Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón 'Agua, agricultura y futuro: regadíos resilientes ante los desafíos globales'.

Pascual ha informado de que en este momento se está ejecutando la línea eléctrica que dará suministro para el bombeo y turbinado de agua en el embalse de Almudévar, por lo que la obra hidráulica tardará todavía en ponerse en servicio.

"Ahora estamos con el proyecto de la electrificación, que tiene un plazo largo y por lo menos dos o tres años tardará, porque luego todos los embalses requieren los planes de puesta en carga", entre otros, ha precisado.

Asimismo, ha apuntado que, con el embalse, Riegos del Alto Aragón tiene un gran reto por delante, que pasa por incorporarlo a la gestión del sistema, finalizar la zona regable y gestionar con otros usuarios que no son de sus sistema el agua y, a partir de allí, se verá si este sistema está equilibrado o no.

En cualquier caso, la directora general ha adelantado que, con los 170 hectómetros cúbicos del embalse, el sistema prácticamente equilibrará su capacidad de regulación con la demanda y será uno de los sistemas más compactos.

"Entiendo que con el embalse de Almudévar, con 170 metros cúbicos que aporta, prácticamente se regula la capacidad de regulación de Riegos con la demanda de regadío en un año normal y el embalse le da una garantía que yo creo que se presenta como uno d ellos sistemas de regadío más compactos del país", ha apuntado.

EL SISTEMA CONSUME POR DEBAJO DE SU DOTACIÓN

En este punto, el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, sostiene que el sistema consume por debajo de su dotación. "Estamos del orden de 7.500 metros cúbicos por hectárea cuando nuestra dotación, en este ciclo de planificación, está en 9.359 metros cúbicos por segundo, y eso se ha conseguido a base de modernización, de ser cada vez más eficiente y esa es nuestra obligación", ha asegurado.

Respecto al embalse de Almudévar, Pradas ha confiado que cuanto antes se proceda a su llenado. "El problema está en vías de solución, se firmó el convenio y se fijaron 36 meses, que quiero entender que es un horizonte de máximos y vamos a ver si entre todos ponemos nuestro granito de arena para tener el equipo de transformación y empezar con el protocolo de llenado de Almudévar", ha expresado.

Por otra parte, la directora general del Agua ha dado la "enhorabuena" a los regantes por el esfuerzo que se realiza, pero cree que hay que complementarlo, porque "hay que incorporar la incertidumbre que genera el cambio climático" y hay que "hacer más con menos" y alcanzar el 10 por ciento de eficiencia hídrica que indica Europa.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, es el encargado de clausurar las jornadas. Ha pedido una reflexión sobre una "paradoja" y es que las precipitaciones han sido extraordinarias y los embalses están al 50 por ciento de su capacidad, por lo que no somos capaces, ha dicho, de guardar el agua.

"Este ha sido un año en el que la precipitación ha sido excepcional, pero los embalses están a poco más del 50 por ciento de capacidad", ha resaltado Rincón, quien ha instado a reflexionar sobre esta situación, "esta paradoja aparente de que no somos capaces de aprovechar el agua en los años que llueve y tenerla guardada para los años que no llueve". "Esto es algo sobre la que tenemos que insistir mucho y sobre la que todos tenemos que trabajar ahora y siempre", ha urgido.