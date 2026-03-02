Los embalses de la cuenca del Ebro caen un punto hasta el 84% de su capacidad

Archivo - Embalse de Mezalocha en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.590 hectómetros cúbicos, el 84 por ciento de su capacidad total, a fecha 23 de febrero de 2026, lo que supone una caída de un punto con respecto a las cifras de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.144 hectómetros cúbicos, el 79 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.517 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.554 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 486 hectómetros cúbicos, el 72 por ciento de la capacidad máxima, un punto más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 491 hectómetros cúbicos, el 72 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 432 hectómetros cúbicos --el 64 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 334 hectómetros cúbicos, lo que representó el 49 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.392 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.