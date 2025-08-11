Los embalses de la cuenca del Ebro están al 68% de su capacidad total

Archivo - Embalse de La Tranquera, en la cuenca del Ebro. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 5.278 hectómetros cúbicos, el 68 por ciento de su capacidad total --tres puntos menos que hace una semana--, a fecha de 11 de agosto de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 4.823 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 4.678 hectómetros cúbicos, el 60 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se ha producido en 2023, con 3.587 hectómetros cúbicos, el 46 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años, y está por encima de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 480 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento de la capacidad máxima, tres puntos menos que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 270 hectómetros cúbicos, el 40 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 370 hectómetros cúbicos --el 55 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 270 hectómetros cúbicos, lo que representó ese 40 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.877 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 63 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.