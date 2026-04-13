Los embalses de la cuenca del Ebro están al 84% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.545 hectómetros cúbicos, el 84 por ciento de su capacidad total, a fecha 13 de abril de 2026, en un nivel similar al de hace una semana según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.643 hectómetros cúbicos, el 85 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.715 hectómetros cúbicos, el 73 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.496 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 535 hectómetros cúbicos, el 79 por ciento de la capacidad máxima, misma cifra que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 590 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 472 hectómetros cúbicos --el 70 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 365 hectómetros cúbicos, lo que representó el 54 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.374 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.