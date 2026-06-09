El piloto que ha llevado al Papa a Barcelona: "Ha comentado que nunca había despegado en un avión de pasaje"

El Comandante de Iberia que conducirá el avión del Papa de Madrid a Barcelona, Pablo Martínez Núñez, durante la rueda de prensa previa al comienzo de la visita pontificia, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (E - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comandante de Iberia que ha pilotado el avión del Papa que ha viajado este martes de Madrid a Barcelona, Pablo Martínez Núñez, ha relatado cómo ha sido el viaje con el pontífice que le "ha comentado que nunca había despegado en un avión de pasaje", ya que ha sido invitado a pasar a la cabina del Airbus A320 de Iberia que ha realizado el trayecto.

"El ofrecimiento ha partido de previamente coordinarlo con el representante del Vaticano. Él me ha dicho que si tenía a bien invitarle que se lo dijese directamente al Santo Padre y así lo hemos hecho", ha relatado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Así, ha señalado que le han preguntado "si le apetecía realizar el despegue con nosotros". "Él ha comentado que nunca había despegado en un avión de pasaje y le hemos invitado y durante lo que ha sido el despegue y el ascenso inicial pues se puede imaginar que estábamos concentrados en realizar las maniobras", ha añadido.

También ha indicado que, cuando estaban en velocidad de crucero le han avisado de "una pequeña sorpresa" que ha sido l"a incorporación de un avión militar que ha salido de la base aérea de Zaragoza y ha formado la escolta de honor" hasta que se han aproximado a Barcelona.

En el último tramo, "el Papa se ha retirado a su asiento y así es como ha transcurrido el vuelo", ha concluido el piloto.

Es tradición desde el primer viaje de Juan Pablo II a España, que en los viajes del Papa a la Península, la ida la realice con ITA Airways (la antigua Alitalia) y la vuelta, con Iberia. En esta ocasión, realizará con Iberia cuatro vuelos: Madrid-Barcelona; Barcelona-Gran Canaria; Gran Canaria-Tenerife y Tenerife-Roma.

El comandante Pablo Martínez pilotará el avión que realizará el primero de estos trayectos y los otros tres los realizarán otras tripulaciones "que han mostrado su interés particular en ser escogidos para estos vuelos", como se avanzó en rueda de prensa.