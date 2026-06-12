El portavoz de Zapatero pide perdón por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado - OBJETOS INTERVENIDOS EN LA CAJA FUERTE

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero y que actuó como portavoz autorizado del expresidente en los primeros momentos del registro de su despacho, ha pedido perdón por "haber inducido a error sobre el valor de las joyas" del líder socialista.

La joyería Ansorena, a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Ese valor ha sido calculado por la citada joyería con la colaboración del Instituto Gemológico Español, según confirmaron a Europa Press fuentes del caso.

Por su parte, Luis Arroyo, como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", según le había trasladado el exjefe del Ejecutivo. La secretaria de Zapatero atribuyó además el origen de estas joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

A este respecto, Arroyo se ha disculpado en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero", ha trasladado en su publicación.

En este sentido, el también presidente del Ateneo de Madrid ha señalado que Zapatero "dará explicaciones ante el juez", también sobre las joyas, durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio.

Asimismo, Arroyo ha defendido que "siempre" trata de "informar con honestidad y veracidad". "No concibo la comunicación de otro modo. Gracias", ha concluido en su mensaje en 'X'.