Los embalses de la cuenca del Ebro suben ocho puntos en una semana hasta el 82% de su capacidad

Archivo - La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro está a un 74% de la capacidad total. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.366 hectómetros cúbicos, el 82 por ciento de su capacidad total, a fecha 9 de febrero de 2026, lo que supone una nueva subida de ocho puntos con respecto a las cifras de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.107 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.411 hectómetros cúbicos, el 69 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.396 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 475 hectómetros cúbicos, el 70 por ciento de la capacidad máxima, un punto más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 484 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 426 hectómetros cúbicos --el 63 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 324 hectómetros cúbicos, lo que representó el 48 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.287 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 72 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, que son nueve puntos más que la semana anterior.