Los embalses del Ebro se mantienen al 45% de su capacidad

Archivo - Embalse de Mezalocha en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.544 hectómetros cúbicos, el 45% por ciento de su capacidad total, a fecha de 5 de octubre de 2026, el mismo porcentaje respecto a los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.160 hectómetros cúbicos, el 53 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.696 hectómetros cúbicos, el 47 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 2.659 hectómetros cúbicos, el 34 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, aunque por encima del mínimo de 2023.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 272 hectómetros cúbicos, el 40 por ciento de la capacidad máxima, el mismo porcentaje que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 387 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 313 hectómetros cúbicos --el 46 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 239 hectómetros cúbicos, lo que representó el 35 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2023.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 1.846 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 40 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, el mismo desde hace dos semanas y dos puntos por debajo de la cifra de principios de mes.