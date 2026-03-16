Los embalses del Ebro rozan máximos históricos al llegar al 85% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de El Grado, a 18 de marzo de 2025, en Huesca, Aragón (España). Los embalses de Huesca casi han alcanzado el 100% de su capacidad debido a las entradas de más de 700 m/s. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.641 hectómetros cúbicos, el 85 por ciento de su capacidad total, a fecha 16 de marzo de 2026, un punto más que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.507 hectómetros cúbicos, el 83 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.632 hectómetros cúbicos, el 72 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.674 hectómetros cúbicos, el 60 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 529 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de la capacidad máxima, lo que supone dos puntos más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 562 hectómetros cúbicos, el 83 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 454 hectómetros cúbicos --el 67 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 345 hectómetros cúbicos, lo que representó el 51 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.399 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.