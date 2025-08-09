Emma Buj desea "lo mejor" a los oscenses en unas fiestas que son "muy parecidas" a las de Teruel

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha deseado "lo mejor" a los oscenses en el comienzo de sus Fiestas de San Lorenzo y ha destacado que Huesca y Teruel son dos ciudades "hermanas" y que disfrutan de unas fiestas "muy parecidas", que "se viven mucho en la calle".

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio oficial de las fiestas con el tradicional chupinazo, la alcaldesa turolense ha animado a los oscenses a disfrutar de "estas maravillosas fiestas" y de "la alegría en sus calles", a pesar de la ola de calor, aunque se ha mostrado convencida de que "sin ninguna duda podrán refrescarse y podrán disfrutar igualmente".

"Teruel es una ciudad de acogida, como es también Huesca", ha remarcado Buj, destacando que ambas capitales difrutan de fiestas en las que "prácticamente la música no para", protagonizadas por charangas, peñas o vermús.

Buj ha dicho que es "un honor" responde a la invitación de al alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a presenciar el chupinazo ya que, además, tiene familia en la capital altoaragonesa y, por tanto, conoce las fiestas "desde otro punto de vista".

Ha resaltado también los "momentos de emoción" que viven los vecinos de Huesca, que ha comparado con los que viven los turolenses "cuando está a punto de sonar el 'campanico' en nuestro ayuntamiento y poner el pañuelo a nuestro querido Torico', en referencia a las fiestas de la ciudad, que se celebraron en julio.