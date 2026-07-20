Emma Buj pide una reunión urgente con Óscar Puente por la supresión de la doble vía entre Teruel y Valencia

TERUEL 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado este lunes que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una alternativa que "condena a Teruel a convertirse en el cuello de botella" de esta infraestructura estratégica.

Buj ha realizado este anuncio tras la Junta de Gobierno Local y ha explicado que el Ayuntamiento también presentará alegaciones al proyecto para defender una infraestructura "ambiciosa" que responda a las necesidades de Teruel y del conjunto del eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

La alcaldesa ha mostrado su rechazo a una propuesta publicada en el BOE que contempla una doble vía entre Zaragoza y Teruel, con pendientes máximas del 18 %, mientras que entre Teruel y Valencia mantiene una única vía con pendientes de hasta el 23 %.

En su opinión, esta solución impide que el corredor cumpla la función para la que fue concebido. "No solo perjudica a Teruel, sino también a Zaragoza, Valencia y al conjunto del corredor, porque deja de ser una verdadera conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo", ha afirmado.

Entre las alegaciones que presentará el Ayuntamiento figura la construcción de un bypass ferroviario para mercancías que conecte el Puerto de Escandón con Platea y el aeropuerto, de manera que los trenes de carga no atraviesen el casco urbano.

Buj ha recordado que esta propuesta ya fue planteada durante la fase inicial de alegaciones y que llegó a estudiarse, aunque finalmente fue descartada por su coste económico.

La alcaldesa ha calificado esa decisión de "auténtica barbaridad", ya que, según ha explicado, el incremento previsto del tráfico ferroviario de mercancías supondrá un importante perjuicio para los vecinos de Teruel al discurrir la vía junto a numerosas viviendas.

"Para nosotros era fundamental que la estación de mercancías se ubicara en Platea y que los trenes de carga no atravesaran la ciudad. El único motivo por el que se ha rechazado es el coste económico", ha señalado.

El Ayuntamiento reclamará una doble vía electrificada entre Teruel y Valencia y la ejecución de ese bypass para mercancías, con el objetivo de que la ciudad no soporte un tráfico ferroviario de mercancías permanente junto a las zonas residenciales.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio "irá a máximos" en sus alegaciones para reclamar una inversión que permita desarrollar un auténtico Corredor Cantábrico-Mediterráneo y no actuaciones puntuales que, en sus palabras, "no dejan de ser lo mismo que se está haciendo ahora, pero un poquito más".

PASO DECISIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE PINILLA

Durante su comparecencia, Emma Buj también ha informado de los avances en el proyecto de ampliación del campo Pinilla.

La alcaldesa ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre una parte esencial del proyecto, concretamente la correspondiente a la zona de tribuna, donde se concentran buena parte de los servicios de la instalación.

Aunque todavía queda pendiente resolver algunos aspectos relacionados con la grada adyacente, Buj ha asegurado que el proyecto "va por muy buen camino" y ha señalado que, una vez se reciba la comunicación oficial, el Ayuntamiento trasladará el visto bueno a la empresa redactora para continuar con su desarrollo.

"No dejamos de trabajar en agosto y, en cuanto tengamos la comunicación oficial, la empresa podrá avanzar en la redacción definitiva", ha indicado.

FELICITACIÓN A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Antes de informar sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, la alcaldesa ha felicitado públicamente a la Selección Española de fútbol tras proclamarse campeona del mundo.

Buj ha destacado que los turolenses han podido seguir todo el campeonato desde el campo Pinilla gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Club Deportivo Teruel y la Diputación Provincial de Teruel, que convirtió este espacio en un punto de encuentro para cientos de aficionados durante el Mundial.

Asimismo, ha recordado la celebración organizada anoche en la plaza del Torico, donde se colocó una bufanda de España al monumento como homenaje al combinado nacional. "Era algo que muchos aficionados nos habían pedido y entendimos que la ocasión lo merecía", ha señalado.

Buj ha agradecido la colaboración de turolense Adriana Martín Santamaría, futbolista profesional española que viste los colores del RCD Espanyol Femenino, que fue anoche la encargada de anudar la bufanda de la Selección Española al cuello del Torico.

ASUNTOS APROBADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO aprobados en la Junta de Gobierno La Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos de gestión municipal, entre ellos la declaración de validez de la justificación de la subvención nominativa concedida al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 40.000 euros.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para la promoción turística durante 2026, con una aportación de 4.500 euros por parte del Ayuntamiento y de 3.000 euros por parte de la institución comarcal.

Además, se ha aprobado el proyecto correspondiente al modificado número 2 de las obras de mejora y acondicionamiento de la calle Cuesta de los Gitanos, con un presupuesto de 1.017.038 euros. La alcaldesa ha precisado que no se trata de una nueva actuación, sino de la aprobación formal de las modificaciones introducidas durante la ejecución de una obra ya en marcha.

Por último, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del expediente de incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General de 2026 por importe de 325.551 euros, destinado a actuaciones que actualmente se encuentran en ejecución.