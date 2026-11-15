Emma Buj (PP): "El proyecto de Feijóo es la mejor garantía para las pensiones presentes y futuras"

La candidata del Partido Popular al Senado por Teruel, Emma Buj, en un acto con personas mayores para hablar de pensiones - PP

TERUEL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Senado por Teruel, Emma Buj, ha afirmado que las pensiones deberían estar al margen de la confrontación política y reclama un acuerdo de Estado que dé certidumbre a quienes ya cobran una pensión y a quienes se jubilarán en los próximos años. Ha defendido que "el proyecto de Feijóo es la mejor garantía para las pensiones presentes y futuras".

La "popular" ha apostado por recuperar el consenso del Pacto de Toledo para que las decisiones sobre el futuro del sistema público cuenten con un respaldo amplio y se mantenga en el tiempo.

"Una persona que está a punto de e jubilarse tiene derecho a saber con qué ingresos podrá contar. Y quien ya cobra una pensión necesita tener la tranquilidad de que podrá seguir haciendo frente a sus gastos si suben los precios", ha comentado.

El programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, ha incidido, recoge el "compromiso de actualizar las pensiones cada año conforme al IPC para preservar su poder adquisitivo". La propuesta se acompaña del compromiso de recuperar el diálogo en el Pacto de Toledo para acordar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Buj ha enmarcado este compromiso en la realidad de la provincia porque "Teruel es una provincia en la que viven muchos mayores y en muchos pueblos la pensión es el ingreso principal de muchos habitantes, quienes han trabajado toda su vida en el campo, en un pequeño negocio, o en cualquier otro sector tienen derecho a que se proteja su poder adquisitivo", ha dicho. "Hablamos de que puedan seguir viviendo en su casa y afrontar con tranquilidad los gastos del día a día", ha razonado.

Para el Partido Popular "no sólo es necesario asegurar" las pensiones actuales y de quienes están a punto de incorporarse al sistema, sino que para Buj "los jóvenes tienen que sentir que el sistema de pensiones no es una carga para ellos en la actualidad y que también las próximas generaciones tendrán asegurados sus derechos".

Por eso el proyecto político del PP "garantizará la sostenibilidad de las pensiones", ha afirmado Buj.

VISITA A MUNICIPIOS

La campaña del Partido Popular de Teruel continúa con visitas a distintos municipios de la provincia. La candidata al Senado y el resto de candidatos al Congreso y al Senado han recorrido localidades del Bajo Aragón y del Jiloca para dar a conocer las propuestas con las que el equipo de Alberto Núñez Feijóo concurre a las elecciones generales.

El candidato al Congreso de los Diputados, Alberto Herrero; y el candidato al Senado, Carlos Boné, han mantenido encuentros con vecinos y simpatizantes en varios pueblos del Bajo Aragón.

Durante las visitas, ambos han explicado las medidas que plantea Feijóo y han conversado con los asistentes sobre las necesidades de sus municipios.

Por su parte, los candidatos al Congreso Raquel Clemente y Mario Latorre, junto a la candidata al Senado Celia Durbán, han recorrido varias localidades del Jiloca. Con estas visitas, el PP de Teruel da continuidad a una campaña a pie de calle en la que sus candidatos compaginan la presentación del programa electoral con el contacto directo con los vecinos.