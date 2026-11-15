Muere un hombre de entre 25 y 30 años tras una agresión con arma blanca en el centro urbano de Muriedas

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de entre 25 y 30 años ha fallecido esta madrugada tras una agresión con arma blanca registrada en la avenida de Bilbao de Muriedas (Camargo).

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Guardia Civil han informado de que los hechos se han conocido sobre las 3.30 horas, cuando se ha recibido un aviso alertando de una posible agresión con arma blanca.

Por su parte, el consistorio camargués ha detallado que la Benemérita ha sido la primera en llegar al lugar, donde ha intentado realizar maniobras de reanimación sin éxito, y su Unidad Orgánica de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

Además, la Policía Local de Camargo ha colaborado en el acordonamiento y la preservación de la zona para proteger posibles indicios, ha explicado el Ayuntamiento.

Como consecuencia del suceso, un hombre ha fallecido. Las circunstancias en las que se ha producido el incidente están siendo investigadas.