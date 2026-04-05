Emocionante Encuentro en la plaza del Mercado de Barbastro (Huesca) del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad

El Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad de Gloria protagonizan un emocionante Encuentro en la Plaza del Mercado De Barbastro. - SEMANA SANTA DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Barbastro ha puesto su broche final este Domingo de Pascua con la celebración de la tradicional Procesión del Encuentro Glorioso, que ha reunido a numerosos fieles y visitantes en la emblemática Plaza del Mercado en un ambiente de alegría y celebración.

La procesión ha comenzado a las 11.15 horas desde la iglesia de San Francisco, con la salida del paso del Cristo Resucitado, portado por miembros de las siete cofradías de la ciudad y acompañado por los estandartes y presidentes de las hermandades, a excepción del de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, que acompañó desde el inicio a la Virgen.

La sección de instrumentos de la Hermandad Escolapia del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa ha marcado el ritmo del recorrido del paso de Cristo Resucitado.

Minutos después ha tenido lugar la salida de Nuestra Señora de la Soledad de Gloria, cubierta con un manto negro --símbolo del luto por la muerte de su Hijo-- sobre su vistoso atuendo blanco y dorado, acompañada por numerosos cofrades y por la sección de instrumentos de la cofradía.

Ambos cortejos, cuyos participantes portaban claveles blancos como símbolo de pureza y esperanza, han confluido en la plaza del Mercado. Allí ha tenido lugar el esperado Encuentro, momento en el que se ha retirado el manto negro de la Virgen, dejando al descubierto su indumentaria de gloria como signo de la alegría por la Resurrección.

El instante, cargado de simbolismo, ha estado acompañado por el sonido de los tambores y bombos, así como por la interpretación de una jota que ha emocionado al público congregado.

A continuación, el obispo ha presidido la solemne Eucaristía de la Resurrección del Señor, con el acompañamiento del coro de la Unidad Pastoral de Barbastro, transformando la plaza en un espacio litúrgico al aire libre.

En su homilía, con un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes, ha apelado a la realidad concreta de sus dificultades --soledad, inseguridades, miedos o heridas personales--, recordando que esas "cruces" no se viven en soledad, sino que Cristo las asume y las transforma.

Ha subrayado, además, que la Resurrección no supone la desaparición de los problemas, sino la posibilidad de afrontarlos desde la esperanza, la confianza y el encuentro con Dios, fuente de paz, alegría y verdadera libertad.

ENCUENTRO GLORIOSO

La celebración ha concluido con el regreso conjunto de las imágenes a la iglesia de San Francisco, esta vez acompañadas por todos los estandartes de las cofradías, poniendo el punto final a una Semana Santa vivida con intensidad, tradición y fervor.

Recuperado en 2008, el Encuentro Glorioso se ha consolidado como uno de los actos más representativos y queridos por los barbastrenses, reflejando el espíritu de unidad y fe que define a la ciudad.

La Semana Santa de Barbastro cierra así una edición marcada por la amplia participación de cofrades y la destacada presencia de público, consolidándose, un año más, como una cita imprescindible en el calendario anual y como una de las expresiones más vivas de la identidad y tradición de la ciudad.