La empresa Enjoy! Wellness se adjudica la construcción y explotación del CDM Zaragoza Sur que estará en 2027

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado a la empresa Enjoy! Wellness la construcción y explotación del CDM Sur que estará terminado en 2027 tras una inversión de 18 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportará 5,5 millones de euros en las anualidades de 2025-26, y el canon que reportará a las arcas municipales será de 2 millones de euros en total.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de que el Gobierno de la ciudad ha acordado esta adjudicación, que se firmará en un par de semanas con la previsión de iniciar las obras el próximo otoño. La formula elegida es la de colaboración público-privada mediante el derecho de superficie por 73 años, de modo que el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá la propiedad del terreno y las instalaciones revertirán al final de ese periodo "en perfecto estado de revista y de mantenimiento", ha indicado.

"Es una fórmula que, como alcaldesa, me gusta porque contribuye a mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos, permite poner en valor el patrimonio municipal y ampliar nuestra capacidad de hacer proyectos al servicio de los zaragozanos con los recursos limitados que siempre tienen todas las administraciones".

Chueca ha recordado que esta fórmula se ha empleado en la residencia de estudiantes de Pontoneros, un proyecto que "había estado parado durante muchos años y que le ha dado vida a todo el distrito de Pignatelli-Zamoray". El derecho de superficie también se aplica al proyecto de vivienda asequible para jóvenes que ha impulsado 1.700 viviendas en menos de dos años.

Además esta stá avalada por la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas que la menciona como "una de los ejes principales de reactivación económica", ha apostillado. "Por eso creo que es una fórmula que vamos a seguir utilizando siempre que podamos porque nos permite ampliar los servicios y con los recursos de los que disponemos los zaragozanos poder sacar un mayor partido".

ÚLTIMA GENERACIÓN

El equipamiento se asienta sobre una parcela de 26.000 metros cuadrados, cuya propiedad y titularidad siempre será municipal. El CDM Zaragoza SUR destacará por dos edificios que albergarán por una parte el pabellón polideportivo y por otro las zonas de deporte salud seco y húmedo y que estarán unidos por un cuerpo en planta baja que configura el acceso y único punto de control, extendiéndose mediante una pérgola hacia una plaza pública de acceso que se configura como un espacio de encuentro público y que es la terminación del gran boulevard de Valdespartera.

Dispondrá de una zona fitness amplia, de última generación, una zona de salud, tanto húmeda como seca, con una piscina cubierta, con un spa. Este pabellón polideportivo contará con tres pistas reglamentarias de baloncesto o volei o dos de fútbol sala. También tendrá seis pistas de pádel, cuatro piscinas exteriores con una zona de pradera y una zona de restauración, además de una pista polideportiva exterior, una ludoteca, 155 plazas de aparcamiento y también tres para autobuses.

Chueca ha destacado que este centro deportivo prestará un servicio muy demandado en la zona, como son las piscinas públicas, que serán cuatro exteriores en una zona verde, pero los vecinos también van a poder disponer de un pabellón polideportivo para lo que en los pliegos se ha reservado que se pueda hacer un uso del mismo de forma gratuita por parte del consistorio, los colegios, la Junta de Distrito o aquellos vecinos que "ordenadamente lo puedan solicitar, como las AMPAs", ha citado.

TARIFAS

La alcaldesa ha querido destacar que se aplicarán las tarifas deportivas municipales, reducidas para los colectivos vulnerables, y además están sin actualizar desde 2017 "con un gran apoyo y esfuerzo del Ayuntamiento" para fomentar el deporte y que sea accesible para todos y que el precio no sea un impedimento.

Asimismo, en este proyecto, se ha exigido que cumpla con los "más elevados estándares en la construcción de sostenibilidad medioambiental" por lo que respeta la estrategia de ciudad climáticamente neutra. Tendrá un sistema de reutilización de aguas, placas solares, aerotermia, maximizará la eficiencia energética a través del uso de LED, contará con pavimentos permeables, así como la instalación para la recuperación de calor en deshumectación. Todo ello para conseguir el certificado energético B.

"Este centro creo que marca un antes y un después", ha observado la alcaldesa para recordar que Zaragoza ha crecido en los últimos años pero no tenía un centro deportivo nuevo desde 2007 cuando se construye el CDM Siglo XXI, que supuso una inversión de 23 millones de euros íntegramente de las arcas municipales y su construcción se demoró hasta cinco años.

"Veinte años después nuestra capital tendrá un macrocomplejo deportivo de primer orden, pero no será el único porque vamos a emplear esta fórmula de éxito para hacer lo propio en La Almozara tras años de promesas de los diferentes gobiernos municipales", ha expuesto.

15 MINUTOS

Este proyecto prestará servicio a los más de 40.000 vecinos del Distrito Sur, que engloba a los habitantes de Arcosur, Rosales del Canal, Casablanca, Valdespartera y Montecanal. Es una zona en crecimiento, de las que más va a crecer en los próximos años y venían reclamando servicios municipales, como un centro deportivo que supone un "esfuerzo económico menor para el Ayuntamiento y un tiempo de espera para los vecinos bastante inferior porque en dos años van a poder ver hecho realidad este equipamiento", ha incidido.

Al respecto, ha comentado que este proyecto "acaba con uno de los desequilibrios" en materia de equipamientos existente en los barrios del sur como consecuencia de ser uno de los últimos desarrollos urbanísticos de la capital.

Chueca ha agregado que Zaragoza destaca por ser una 'Ciudad de los 15 minutos', de modo que el 93 por ciento de los vecinos tiene una zona verde y el 94 por ciento una parada de bus a menos de 300 metros o a menos de 500 metros el 83 por ciento de los zaragozanos dispone de un colegio público, el 62 por ciento un centro de salud o el 45 por ciento una biblioteca pública, pero no ocurría lo mismo con los centro deportivos municipales, cuya cobertura está en un 34 por ciento, que aumentará con la puesta en marcha del CDM Zaragoza Sur.

Finalmente, ha resaltado que se acaba con una brecha urbana pues dará continuidad al gran boulevard que estructura longitudinalmente todo el barrio de Valdespartera.

LA ALMOZARA

Sobre la reunión que mantendrá Urbanismo con los vecinos de La Almozara la semana próxima, Natalia Chueca ha avanzado que escucharán los motivos por los que esta fórmula de cesión del derecho de superficie no les gusta.

"Lo importante --ha razonado-- ahora me pongo la gorra de vecina, no de alcaldesa, es tener los servicios municipales de calidad, próximos a mi vivienda y además a un precio competitivo. Mientras se cumplan esos requisitos, si el ayuntamiento lo ha hecho con dinero, ha invertido el cien por cien o ha conseguido no invertir, sino que invierta otra empresa y me presta el servicio con esas tarifas, pues muy bien".

Otra cosa, ha diferenciado, es que haya detrás "otros intereses políticos de los partidos de la oposición". Ha incidido en que lo importante es que el servicio se preste, que se construya ese equipamiento y que se utilice de la mejor forma los recursos públicos que son, al final, el dinero de los contribuyentes. "Esa es mi obligación y creo que esta fórmula lo cumple perfectamente, una fórmula avalada por la Unión Europea y sin duda lo que nosotros tenemos que hacer como ayuntamiento obviamente es garantizar la calidad de ese servicio al precio competitivo".