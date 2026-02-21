Las empresas aragonesas se pueden beneficiar de la tecnología europea con el programa INNOstep del ITA

El programa INNOstep, dirigido a empresas aragonesas con las que impulsar soluciones disruptivas basadas en Deep Tech - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón ITA lanza el programa INNOstep, dirigido a empresas aragonesas con las que impulsar soluciones disruptivas basadas en Deep Tech para afrontar los nuevos retos de la sociedad y conseguir una Europa más fuerte con autonomía tecnológica. Las empresas interesadas deberán enviar sus propuestas antes del 9 de marzo de 2026.

Este programa está financiado al 100% por el Programa Aragón FEDER 2021-2027; es decir, sin coste económico para la empresa. Está enmarcado en la Plataforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), creada por la Unión Europea para reforzar la soberanía tecnológica en sectores clave.

Tiene como misión fomentar el desarrollo de tecnologías digitales profundas (Deep Tech) mediante proyectos de I+D+i liderados por empresas de Aragón. Todo ello está orientado a resolver retos concretos de sectores industriales estratégicos y con impacto directo en la competitividad de Aragón.

En la primera edición, celebrada en 2025, se beneficiaron 14 empresas aragonesas. Las tecnologías digitales profundas (o 'deep tech') son innovaciones basadas en avances científicos y de ingeniería que permiten resolver desafíos complejos y generar disrupciones en sectores económicos clave.

INNOstep se centra en 5 tecnologías digitales profundas denominadas como estratégicas para la Unión Europea. Por un lado las tecnologías avanzadas de semiconductores --microelectrónica, diseño y fabricación de microchips--; también la inteligencia artificial (IA); las tecnologías de conectividad, de navegación y digitales; además la robótica, los sistemas autónomos y la innovación en tecnología profunda. Toda la información se encuentra disponible en la web de INNOstep 'programas.ita.es/innostep/'.