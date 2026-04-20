Endesa busca en Zaragoza talento joven para el futuro energético

Endesa en la pasada edición de la Feria Expo Talent. - ENDESA

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa va a estar presente en una nueva edición de la Feria de Empleo Expo Talent 2026 con el objetivo de captar talento joven para participar en el desarrollo del futuro energético. Esta cita, referente para la conexión entre estudiantes y empresas, se celebra mañana, 21 de marzo, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, situada en el Campus Río Ebro.

En esta edición, Endesa pretende dar a conocer su programa de becas, prácticas y oportunidades laborales, con el foco en las oportunidades vinculadas a redes, priorizando la captación de perfiles STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e impulsando el talento joven femenino en ámbitos técnicos y científicos. La oferta de vacantes se actualiza constantemente y puede consultarse en https://www.endesa.com/es/talento/ofertas-de-empleo

Durante la feria, el equipo de Personas y Organización de Endesa, acompañado de becarios que ya forman parte del equipo de Endesa, ofrecerá información de manera personalizada sobre los principales itinerarios de incorporación de talento joven a la compañía, especialmente a través de dos programas: START y SWING.

El programa START, está dirigido a estudiantes de grado y de máster oficial que necesitan realizar prácticas para completar sus estudios. El programa incluye prácticas remuneradas, con horario compatible con la actividad académica y una duración máxima de seis meses, de acuerdo con la normativa de cada universidad de origen.

El programa SWING, se presenta como una oportunidad para personas que ya han finalizado o están a punto de finalizar sus estudios y desean iniciar su trayectoria profesional. Las becas son una vía relevante de captación de talento y una fuente prioritaria para futuras incorporaciones.

Endesa ofrece cada año becas entre las diferentes líneas de negocio de la compañía y las diferentes comunidades autónomas en las que tiene presencia, entre ellas Aragón. Este programa permite la realización de doce meses de prácticas remuneradas e incluye un Máster en Gestión Organizacional, Competencias Clave y Analítica de Datos, con título de la Universidad Camilo José Cela, que potencia el desarrollo personal y profesional de estos jóvenes talentos.