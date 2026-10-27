Endesa inaugura en Zaragoza la tercera sala de estudios de Basket Girlz para que jóvenes compaginen deporte y estudios. - ENDESA

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado la tercera sala de estudios del proyecto Basket Girlz, en colaboración con el Club Baloncesto Zaragoza, con el objetivo de facilitar que las jóvenes jugadoras puedan compaginar su formación académica con la práctica deportiva.

Situada en el Centro Deportivo Municipal Mudéjar de la capital aragonesa será la tercera sala impulsada por Endesa en el marco de Basket Girlz, una iniciativa que busca identificar y combatir las causas que llevan a muchas chicas a abandonar el baloncesto durante la adolescencia. La puesta en marcha ha tenido lugar este martes, 27 de octubre.

La gestión del tiempo y la dificultad para compatibilizar los estudios con los entrenamientos y las competiciones son algunos de los obstáculos que pueden poner en riesgo la continuidad deportiva de las jóvenes.

Para responder a esta realidad, Endesa, en colaboración con la Federación Española de Baloncesto, promueve las Salas de Estudios Basket Girlz, espacios cómodos y adaptados a las necesidades de las jugadoras, donde pueden estudiar y preparar sus tareas académicas antes o después de entrenar, sin renunciar a su pasión por el baloncesto.

La primera sala abrió sus puertas en Vic en 2024, en una ciudad reconocida como capital del baloncesto femenino en Cataluña ese año. La buena acogida de esta iniciativa llevó a Endesa a inaugurar una segunda sala en Granada en septiembre de 2025. Con la apertura de Zaragoza, el proyecto continúa creciendo y amplía su alcance para ofrecer más recursos a las jóvenes deportistas.

El director de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, ha destacado la importancia de seguir ampliando esta red de espacios: "Para Endesa es una gran satisfacción estar hoy en Zaragoza inaugurando esta nueva Sala de Estudios Basket Girlz. Este proyecto nace para analizar las causas que llevan a muchas jóvenes a abandonar la práctica deportiva y desarrollar iniciativas que ayuden a revertir esta situación. Entre ellas, una de las más relevantes es la dificultad para compatibilizar estudios y deporte. Esperamos que esta sala sea una herramienta útil para muchas jugadoras durante los próximos años".

Por su parte, desde el Club Baloncesto Zaragoza, su presidente, José Luis Rubio, ha subrayado la utilidad de este nuevo espacio en el día a día de las jugadoras: "Sabemos de primera mano el esfuerzo que supone compaginar entrenamientos, competiciones y estudios, por lo que esta sala será una herramienta muy valiosa. Queremos que sea un lugar donde puedan estudiar, prepararse y seguir creciendo también fuera de la pista".

ESTUDIAR Y SEGUIR JUGANDO PARECÍA INCOMPATIBLE

Para una de las jugadoras junior de primer año del CB Zaragoza, Inés, la nueva sala de estudios llega en un momento especialmente importante. "Hace no mucho llegó a plantearse dejar el baloncesto. No porque hubiera perdido las ganas de jugar, sino por el miedo a que las horas de entrenamiento le impidieran dedicar a los estudios todo el tiempo que necesita, ha expresado.

En su caso, compagina las sesiones en pista y de preparación física con su formación para obtener el título de entrenadora. Además, como el resto de sus compañeras de equipo, colabora como voluntaria con el club: hace mesas en partidos, ayuda cuando el equipo de 2ª FEB juega en casa y pita encuentros amistosos. Todo ello mientras intenta reservar cada día las horas necesarias para estudiar.

Ahí es donde la nueva sala de estudios patrocinada por Endesa puede tener un impacto muy concreto. Una hora libre antes de entrenar, el intervalo entre dos actividades o el tiempo que antes pasaba simplemente esperando en el pabellón podrán convertirse ahora en tiempo real de estudio.

"Llegué a plantearme dejar el baloncesto porque quiero estudiar Medicina y me preocupaba no tener suficientes horas para estudiar. No quería dejar de jugar, pero pensaba que quizá no podría llegar a todo. Poder aprovechar en el pabellón los huecos que tengo entre unas actividades y otras hace que lo vea de otra manera", ha contado esta jugadora.

La hermana de Inés, Laia, ha anotado: "Sé perfectamente lo que está viviendo Inés. En junior entrenaba a un nivel muy exigente y necesitaba además una nota muy alta para entrar en Medicina. Había que sacar tiempo de donde no lo había. Me habría encantado disponer entonces de un lugar así en el pabellón".

Sin embargo, no todas las horas se pierden dentro del pabellón, ya que también están las que se van en desplazamientos. Carla vive en Santa Isabel y Marta, en Utebo. Para ellas, pasar por casa después de clase para regresar poco después al entrenamiento puede suponer una parte importante de la tarde.

TECERA APERTURA

Con esta tercera apertura, Endesa reafirma su compromiso con el baloncesto femenino y con el desarrollo integral de las jóvenes deportistas. Con el programa Basket Girlz, Endesa, en colaboración con la Federación Española de Baloncesto, pretende entender y combatir el abandono prematuro del baloncesto femenino, especialmente durante la adolescencia, una etapa clave para la continuidad deportiva de las chicas.

El proyecto partió de un informe de la psicóloga deportiva Mar Rovira que analizó el problema y detectó las causas detrás del mismo. Las más relevantes, la presión familiar, el clima motivacional, la desigualdad de género y la gestión del tiempo para compatibilizar deporte y estudios.

A través de la investigación sobre estas causas que llevan a las jóvenes a dejar de jugar y del impulso de iniciativas concretas, el proyecto trabaja para generar entornos que favorezcan su permanencia en el deporte. Las salas de estudios son una de estas iniciativas, junto con otras acciones destinadas a sensibilizar sobre esta problemática y promover que más niñas y jóvenes puedan seguir disfrutando del baloncesto.

PATROCINIO CON PROPÓSITO

El compromiso de Endesa con el baloncesto forma parte de su estrategia de patrocinio con propósito, una forma de entender el patrocinio deportivo que busca generar un impacto positivo más allá de la competición.

A través de diferentes iniciativas, Endesa impulsa proyectos que utilizan el baloncesto como herramienta para promover valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, contribuyendo así al crecimiento del deporte y de la sociedad.