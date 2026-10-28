Última hora de la actualidad política, en directo: elecciones generales del 29N, candidatos y precampaña

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 9:18
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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las 'istas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias.

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.

Sigue en directo la última hora de la actualidad política en España:

Montero propone prohibir la especulación y expropiar a 'fondos buitre' para hacer frente al problema de vivienda

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha abogado este martes por prohibir la especulación de inmuebles o expropiar a los 'fondos buitre' como la vía para solucionar el problema del acceso a la vivienda.

Ada Colau propone crear un impuesto para impedir la acumulación de vivienda en España

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Ada Colau, ha propuesto este miércoles la creación de un impuesto a empresas y personas físicas para impedir la acumulación de viviendas en España.

Policías y guardias civiles abandonan la sede de Interior tras ser "desalojados" y "ninguneados" por el Gobierno

El grupo de policías nacionales y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior ha abandonado durante la madrugada de este miércoles la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras ser "desalojados" por otros agentes y "ninguneados" por el Gobierno.

El BOE publica las listas al Congreso y al Senado para el 29N, aunque no serán definitivas hasta la próxima semana

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las 'istas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias.

Sánchez anuncia que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo de IA del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su mujer, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) que publicó el PP en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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