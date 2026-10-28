Última hora de la actualidad política, en directo: elecciones generales del 29N, candidatos y precampaña

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las 'istas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias.

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.

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