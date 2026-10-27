Fallece la diputada de CC por Lanzarote, Cristina Calero

Cristina Calero, diputada autonómica de CC - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Coalición Canaria (CC) por la isla de Lanzarote, Cristina Calero, ha fallecido este martes a los 35 años en el hospital de la isla tras ingresar por una indisposición en la noche del lunes.

"Se nos ha ido Cris Calero y y no encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida. Cris fue, ante todo, una persona que transmitía luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias.

En la vida política y parlamentaria, Cris representó la mejor versión de la juventud comprometida. A su familia, a sus seres queridos y a todos los que ya la echamos de menos, nuestro abrazo más sentido y todo nuestro afecto", ha escrito el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de 'X'.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado "impactado" con el "inesperado" fallecimiento de la joven diputada canaria. "Mis condolencias a sus familiares, amistades, y a todos sus compañeros y compañeras de Coalición", ha comentado.

El Grupo Parlamentario Nacionalista también se ha despedido de Calero a través de las redes sociales: "Estamos rotos. Cris Calero García os deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra. Nuestro cariño a toda su familia y amigos. Hoy perdemos a una gran compañera y amiga, descanse en paz".

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento y ha resaltado que es una "pérdida tristísima e inesperada" que le deja "sin palabras".

"Quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de Coalición Canaria. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Cristina", ha escrito en su perfil de 'X'.