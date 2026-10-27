Huelga de trenes en octubre y noviembre de 2026: qué trenes circulan y qué días hay paros en Renfe y Ouigo

Huelga de trenes en octubre y noviembre
Huelga de trenes en octubre y noviembre- MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 14:58
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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf afectará a los trenes de Renfe y Ouigo en octubre, noviembre y diciembre. Las fechas de los paros y los servicios afectados variarán según la compañía ferroviaria.

¿QUÉ DÍAS HAY HUELGA EN RENFE Y OUIGO?

  • Renfe: La huelga de 24 horas está convocada para el jueves 29 de octubre.
  • Ouigo: Los paros afectarán a los trenes del viernes 30 de octubre y del lunes 2 de noviembre.

Además, Ouigo tiene convocados paros parciales los días 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre. Por el momento, no se han fijado los servicios mínimos para estas jornadas.

¿QUÉ TRENES CIRCULARÁN EN RENFE?

  • Cercanías:

Los servicios mínimos serán del 75% en Cercanías durante las horas punta y del 50% el resto del día, mientras que en los trenes de Media Distancia se mantendrá el 65% de las circulaciones habituales y en los de Alta Velocidad y Larga Distancia, el 73%.

Las franjas horarias con servicios mínimos del 75% serán las siguientes:

- De 06.00 a 09.00 horas - De 13.30 a 15.30 horas - De 18.30 a 20.30 horas

Fuera de esos periodos, los servicios mínimos serán del 50% de las circulaciones habituales.

  •  Trenes de media distancia y AVE/larga distancia:

Consulta en este buscador los trenes de media distancia y de alta velocidad que circularán durante el paro del jueves 29 de octubre.

 

¿QUÉ TRENES SE CANCELAN Y CIRCULAN EN OUIGO?

Los servicios mínimos de OUIGO aprobados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible son del 71%. Esto supone que circularán 55 de las 77 circulaciones programadas para esas jornadas.

Estos son los trenes cancelados, así como los considerados servicios mínimos, que sí circularán:

 

¿QUÉ HAGO SI ME CANCELAN EL TREN?

Ouigo ha informado a los viajeros afectados a través del email asociado a la reserva. Los clientes pueden optar entre cambiar su billete sin coste o la devolución del dinero, que variarán dependiendo del tiempo de preaviso que se dé al viajero, siguiendo las Condiciones Generales de Transporte de Particulares de OUIGO España.

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