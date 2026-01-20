Endesa invierte 400.000 euros para mejorar el anillo de 132 kilovoltios que suministra energía a Zaragoza

Archivo - Vista aérea de la subestación transformadora - ENDESA - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) - Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha finalizado los trabajos de mejora de la red eléctrica de alta tensión que suministra energía a la ciudad de Zaragoza.

La inversión realizada, que ha ascendido a 400.000 euros, ha consistido en la sustitución de 13 interruptores de potencia en las barras de 132 kilovoltios de la subestación transformadora Torrero, situada al Este de la capital, lo que conferirá a la instalación una mayor capacidad de operación y mejorará la fiabilidad y la calidad de suministro de más de 300.000 clientes residenciales e industriales dependientes del anillo de 132 kilovoltios que suministra energía a la capital aragonesa.

Los trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Zaragoza destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.