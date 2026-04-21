Endesa invierte 60.000€ para mejorar la calidad del suministro en el barrio zaragozano de Casablanca

Técnico de Endesa. - ENDESA

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de reforma integral de un centro de transformación conectado a la línea subterránea de media tensión Vía Ibérica, dependiente de la subestación Casablanca.

La actuación, que ha contado con una inversión de 60.000 euros, supone una mejora directa de la calidad de suministro para 700 clientes dependientes de este nudo eléctrico y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia, ha informado la compañía eléctrica.

Los nuevos equipos instalados permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el centro de control de Endesa.

De este modo, en caso de incidencia, se reduce el tiempo de intervención que supondría el desplazamiento de brigadas técnicas a la zona.

Las acciones realizadas suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de los últimos ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la Compañía con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda.