Endesa mejora el suministro eléctrico en Calatayud con una inversión de 90.000 euros

CALATAYUD (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

Endesa ha realizado una inversión de 90.000 euros para la instalación de nuevos sistemas de protección, control y telemando en la red de distribución que suministra energía a la localidad zaragozana de Calatayud.

La actuación, que supone una mejora directa de la calidad de suministro para 3.000 clientes de la zona, va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia, ha informado la empresa energética.

Los nuevos equipos y sistemas permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el Centro de Control de Endesa, situado en Zaragoza.

De este modo, en caso de incidencia, se reducen los tiempos de intervención en las instalaciones que supondrían el desplazamiento de brigadas técnicas a la zona.

Las acciones de mejora se han llevado a cabo en las líneas de media tensión Charluca y Galápagos, dependientes de la subestación transformadora Calatayud.

Suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de los últimos ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la Compañía con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda.