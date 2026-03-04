Los endocrinos alertan de las múltiples afecciones de la obesidad en el día mundial de esta enfermedad

La doctora Vanesa Bernal, del Servicio de Digestivo del Hospital Miguel Servet. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los médicos especialistas en endocrinología y sistema digestivo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza han alertado de las múltiples afecciones que produce la obesidad a largo plazo. Este miércoles, 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Obesidad.

El presidente de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Diabetes, Javier Acha, ha apuntado que el 15% de los pacientes presentan obesidad, con un índice de masa corporal por encima de 30, y entre el 30 y 35% tienen sobrepeso.

"El problema no solamente es la obesidad en términos absolutos, sino que la obesidad no solamente conlleva riesgo por el hecho de tener sobrepeso, sino que son las comorbilidades que van a conllevar el tener ese exceso de grasa, que es al final el tema de la obesidad".

Ha advertido de que "la obesidad es una enfermedad crónica por el exceso de grasa, que favorece, principalmente, cuatro enfermedades que son muy prevalentes también en la sociedad y que disminuyen la esperanza de vida, como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la apnea del sueño y la hipertensión arterial", factores que "contribuyen a que la esperanza de vida de los pacientes con obesidad sea menor que la de la población general".

La obesidad "se está convirtiendo en una pandemia, ha ido aumentando año a año a pesar de todas las medidas que se han intentado realizar a través de las políticas sanitarias", pero "es un hecho imparable, más cuando la población tiene menor poder adquisitivo".

"Hay una paradoja: Antes la obesidad estaba asociada principalmente a las clases sociales altas y ahora, en todo el mundo, a problemas de adquirir alimentos de alta calidad".

"Buscamos alimentos de baja calidad con mucha densidad calórica" y "eso hace que --la obesidad-- se esté cebando principalmente con la población inmigrante, de bajos recursos, en los países subdesarrollados o en crecimiento", ha lamentado el doctor Acha, alertando de que "si no ponemos pie en pared, a largo plazo va a ser difícil de sostener".

La Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Diabetes está formada por 80 médicos especialistas que realizan labores didácticas e informan a los interesados a través de su web para orientar y aconsejar. Es una sociedad sin ánimo de lucro integrada exclusivamente por especialistas.

Javier Acha ha expuesto que "la obesidad es un acúmulo de grasa, que inicialmente es una reserva energética", pero después se transforma en "un hecho de disfuncionalidad, como si el organismo empezase a cambiar la percepción que tiene sobre sí mismo".

Con la obesidad, la grasa "se vuelve inflamatoria y favorece el 'stress point', el punto de ajuste", que coadyuva al agravamiento de esta enfermedad. Si el porcentaje de grasa es superior al 30% en varones o el 35% en mujeres se puede hablar de "grasa disfuncional" y "el organismo empieza a generar una patología añadida, comorbilidades asociadas", frente a lo que "lo ideal sería hacer modificaciones higiénico-dietéticas", aunque "esos hábitos hay que adquirirlos en la infancia", en alusión a las raciones pequeñas y la actividad física, que funcionan más en niños y si es en edad adulta se puede pasar a "las medidas farmacológicas".

Hay fármacos "muy eficaces", como las hormonas intestinales, las incretinas, que se inyectan diariamente o por semanas y favorecen la pérdida de entre un 15 y un 25% de peso. Los pacientes psiquiátricos tienen más prevalencia de obesidad.

Con la ansiedad y la pérdida de control alimenticio "uno compensa" ya que "la forma química de aumentar el nivel de dopamina es comer y muchos prefieren comer compulsivamente, sin necesidad" y "cuando perdemos la necesidad de comer por hambre comemos compulsivamente y es un círculo vicioso, que genera sentimiento de culpa, que a su vez nos pide más química, más dopamina, y volvemos a comer", por lo cual las personas con obesidad necesitan apoyo psicólogico y no se les debe estigmatizar. "Los pacientes no son obesos porque quieren, son obesos porque llegan a la obesidad, es una enfermedad crónica", ha indicado Acha.

PANDEMIA MUNDIAL

El jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Miguel Servet, Alejandro Sanz, ha enfatizado que "la obesidad es una pandemia que existe a nivel mundial, afecta a un tercio de la población y la mitad ya tiene sobrepeso".

Ha comentado que la obesidad genera muchas complicaciones metabólicas y que hay dos tipos básicos de obesidad: la abdominal, típica del hombre, de barriga, que se asocia con el aumento de la grasa visceral y esto da lugar a una resistencia a la insulina con hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y otro tipo, la ginoide, en la que la grasa se almacena más en las caderas y las piernas y genera problemas más de tipo articular, como artrosis, y se asocia al aumento del cáncer de mana y colon.

El doctor Sanz ha advertido de que si se realiza dieta sin hacer ejercicio se pierde grasa y músculo, tras lo que ha hecho notar que "la peor situación" es perder peso y después ganarlo de forma sucesiva porque no se recupera el músculo. "Con la dieta perderás peso y con el ejercicio perderás de forma saludable, solo grasa, que es lo importante".

La obesidad "es tan prevalente que a veces no se le da la importancia que se le tiene que dar, pero no es algo de estética, sino que va a producir problemas de salud". Por comarcas, se asocia a las zonas donde la asistencia sanitaria es más floja.

"El gran problema que tenemos ahora es la obesidad infantil", en parte por la comida basura porque "llega la merienda y es mucho más fácil coger una cosa de pastelería" y también por el sedentarismo ya que "hasta para llevarlos a las extra escolares de tenis lo llevas en coche, entonces los niños están cada vez más sedentarizados, y ya no digo el estar con el móvil".

HÍGADO GRASO

La doctora Vanesa Bernal, del Servicio de Digestivo del Hospital Miguel Servet, ha explicado que la obesidad es una enfermedad "multisistémica" que también afecta al aparato digestivo, con patologías como el reflujo gastroesofágico, muy frecuente, la dispepsia y el hígado graso, "una enfermedad silente, que no da ningún síntoma" y que afecta al 30% de la población mayor de 16 años.

"Puedes ir acumulando grasa en el hígado y esa grasa te puede ir dejando una cicatriz, que aumenta según van pasando lo años y puede llegar a una cirrosis y a cáncer hepático". Actualmente el hígado graso es, en los países más desarrollados, la causa más frecuente de trasplante hepático y de cirrosis hepática. El consumo de alcohol es un factor determinante, junto con la diabetes, la hipertensión y el colesterol.