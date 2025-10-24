Entra un prisión un hombre detenido en Huesca por relación con el terrorismo yihadista

HUESCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Huesca a un hombre por su presunta participación en delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento, captación y enaltecimiento del terrorismo yihadista, al averiguar que publicaba en sus redes sociales de forma masiva este tipo de contenidos y que tenía entre sus contactos a personas conocidas y referentes por sus ideas radicales.

La investigación se inició a mediados de 2024 cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona muy radicalizada que, además, mostraba gran interés por acciones violentas y armadas, ha informado la Policía.

Tras la oportuna investigación, los agentes han comprobado cómo el arrestado ha ido incrementando su nivel de radicalización yihadista, manifestando incluso su voluntad por hacer la 'Yihad' en un futuro.

La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Zaragoza y Huesca, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Cuatro y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras la puesta a disposición judicial del detenido, se ha decretado su ingreso en prisión.