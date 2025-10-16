Entra en prisión un joven por atracar tres salones de juego de Zaragoza con un machete

Archivo - La acusada ha abandonado la Audiencia en un vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha entrado en prisión después de que la Policía Nacional lo detuviera por cometer, presuntamente, tres atracos armado con un machete en otros tantos salones de juego de la ciudad de Zaragoza e intentara un cuarto asalto, que fue frustrado.

Se trata de una investigación llevada a cabo desde la Comisaría de Arrabal a raíz de dos denuncias por sendos atracos producidos los días 2 y 6 de octubre respectivamente en dos salones de juegos ubicados en este distrito policial, ha informado el Cuerpo.

Durante la investigación, los agentes averiguan que se ha producido un tercer atraco con el mismo 'modus operandi', en este caso en el barrio zaragozano de San José.

Los policías logran identificar al presunto autor, cuyos datos y descripción coinciden con los del comprador de un machete idéntico al utilizado en los atracos un día antes del primer robo.

Tanto en los tres hechos consumados como en la tentativa de robo con intimidación, el 'modus operandi' del autor era el mismo: accedía al salón de juegos con el rostro oculto por un pasamontañas, completamente vestido con ropa oscura y armado con un machete, amenazaba al personal del local y les pedía el dinero.

Con los tres primeros atracos, se había hecho con un botín de más de 20.000 euros y llegó a intentar un cuarto asalto, pero tuvo que abandonar a la carrera el salón del juego ante la negativa del personal y la colaboración de un cliente que recriminó la acción del delincuente y que propició su huida.

Los agentes encargados de la investigación grabaron en las bases de datos policiales una requisitoria que ordenaba la detención del identificado y, el pasado 14 de octubre, un agente fuera de servicio reconoce en los juzgados al sospechoso y avisa a la Comisaría.

En el registro del domicilio del presunto ladrón, los policías han hallado varias prendas de ropa presumiblemente utilizadas en los atracos.