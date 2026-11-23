Cartel de la etapa española del tour de Alejandro Sanz. - SEITRACKES

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el concierto que ofrecerá Alejandro Sanz, el 26 de junio, en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, de la mano de Doctor Music y Eventos MPH, salen a la venta este martes, 24 de noviembre.

Este concierto forma parte de una gira internacional de 76 conciertos, con 69 'sold outs' y un nuevo Latin Grammy en su palmarés. El artista madrileño anuncia esta nueva etapa del tour en España con 12 fechas durante el verano, incluida Zaragoza.

Una gira que ha llenado algunos de los recintos más importantes de América y España, y ha reafirmado la vigencia de un directo capaz de conectar con distintas generaciones. Sobre este éxito se construye '¿Y Ahora Qué+?', la nueva etapa del tour con la que Alejandro Sanz volverá a los escenarios españoles durante el verano de 2027 con 12 conciertos confirmados.

Las entradas para el concierto de Zaragoza estarán a la venta este próximo martes 24 de noviembre a las 10.00 horas en 'doctormusic.com' y 'entradas.com', también estarán disponibles en 'elcorteingles.es' y 'alejandrosanz.com'. Se puede acceder a más información sobre la gira en 'alejandrosanz.com'.

REDOBLA SU APUESTA POR ESPAÑA ESTE 2027

El calendario internacional comenzará con dos citas muy especiales en Estados Unidos, ya anunciadas para el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami.

Tras este primer encuentro con el público estadounidense, Alejandro Sanz vendrá a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos durante el verano.

Tenerife será el punto de partida de este nuevo regreso que ya contempla 12 paradas, y recorrerá ciudades como Zaragoza, Sevilla, Granada, Córdoba, Cáceres, entre otras.

UN NUEVO LATIN GRAMMY QUE REFUERZA UNA ETAPA DE GRANDES LOGROS

Este anuncio llega además en un momento especialmente significativo para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por '¿Y Ahora Qué+?'. Con este nuevo galardón, el álbum suma ya tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de estos premios, con un total de 25 Latin Grammys, y 4 Grammys americanos a lo largo de su carrera.

Un nuevo reconocimiento que realza la calidad de su último trabajo, y su capacidad de seguir evolucionando, sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las grandes figuras de la música en español de todos los tiempos, dando paso así a una etapa en la que el éxito de su gira y el respaldo de la industria musical avanzan de la mano.