El escritor y periodista, Federico Jiménez Losantos, abre la nueva temporada de 'Tenía que ser de aquí' de Aragón TV - ARAGÓN TV

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista, Federico Jiménez Losantos, protagoniza el primer capítulo de la nueva temporada de 'Tenía que ser de aquí', el programa de Aragón Televisión, que se emitirá este jueves, 20 de noviembre, a las 21.50 horas.

Jiménez Losantos recordará los episodios más relevantes y desconocidos de su vida y el camino recorrido en diversos medios hasta convertirse en uno de los periodistas radiofónicos más populares y polémicos de la actualidad.

La presentadora y actriz, Itziar Miranda, también conversará con David Jiménez Torres, profesor, escritor e hijo de Federico, que aportará detalles sobre la personalidad más íntima de su padre.

También lo hará la cantante Alaska, colaboradora de Federico en su programa de radio desde hace varios años y buena amiga. Juana de Grandes, viuda de José Antonio Labordeta, hablará sobre la entrañable relación de amistad del desaparecido cantautor y político con el locutor turolense.

El programa contará además con los testimonios de periodistas como el director de La Razón, Francisco Marhuenda; y el compañero de Jiménez Losantos en Es Radio, Luis Herrero; del filósofo y profesor Santiago Trancón; y de la compañera en el colegio menor San Pablo de Teruel, Pilar Navarrete.

Federico Jiménez Losantos nació en Orihuela del Tremedal (Teruel) el 15 de septiembre de 1951. De pequeño ganó una beca rural y se marchó a estudiar a Teruel. Allí residió en el colegio menor San Pablo y tuvo como profesor al ya mencionado Labordeta.

Estudió Filosofía y Letras en Zaragoza y Filología y Psicoanálisis en Barcelona. En 1976 pudo viajar a la China de Mao Zedong, de la que regresó convertido en furibundo anticomunista.

En 1981, mientras ejercía como profesor en Cataluña, fue secuestrado por la banda terrorista Terra Lliure, tiroteado en una pierna y abandonado atado a un árbol.

Jiménez Losantos ha sido colaborador de medios como El País, Diario 16, ABC y El Mundo. También ha trabajado en Antena 3 Radio y COPE, en la que dirigió programas de gran audiencia como 'La Linterna' y 'La Mañana'.

En los últimos años Federico Jiménez Losantos se ha consagrado como un comunicador radiofónico cuyas opiniones, entre la ironía y la crítica más descarnada y feroz, no dejan indiferente a nadie.