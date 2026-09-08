Las escuelas infantiles municipales de Zaragoza comienzan el curso con 939 alumnos en sus 13 centros - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Infantiles Municipales de Zaragoza han comenzado el curso 2026-2027 con 939 alumnos de entre 4 y 36 meses, distribuidos en las 77 aulas que integran la oferta de los 13 centros de la red municipal.

Entre ellas se mantienen las dos aulas de atención especializada, dirigidas al alumnado que precisa una atención más individualizada. Estos espacios cuentan con ratios reducidas para responder de forma adecuada a sus necesidades y favorecer su desarrollo desde las primeras etapas educativas.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, han visitado hoy la Escuela Infantil Villacampa, la más veterana de la red municipal, que este 2026 celebra su 75 aniversario. Durante la visita han conocido el desarrollo de los primeros días del curso y las mejoras realizadas para preparar las instalaciones y acoger al alumnado.

La actividad educativa ha comenzado este lunes, 7 de septiembre, mientras que los profesionales de las escuelas se han incorporado el pasado 1 de septiembre para preparar los centros y organizar el nuevo curso.

La red municipal continúa trabajando para que estos primeros días supongan una transición progresiva entre la vida familiar y la escuela, con un acompañamiento individualizado tanto al alumnado como a sus familias.

91.000 EUROS PARA MEJORAS EN ESCUELAS

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprovechado las vacaciones escolares para acometer diferentes trabajos de conservación y mejora en las escuelas infantiles, con una inversión aproximada de 91.000 euros.

Durante el verano se han realizado labores de pintura en cinco centros: Brioletas, El Andén, El Tren, María Urrea y Los Vientos. En Brioletas también se han llevado a cabo mejoras en la cocina, mientras que en Los Vientos se ha actuado sobre los suelos. Además, se han ejecutado otras intervenciones de menor alcance en el resto de las escuelas, atendiendo a las necesidades específicas de cada instalación.

A estas actuaciones se suma la instalación en la cubierta de la Escuela Infantil El Andén de un sistema fotovoltaico de autoconsumo, dentro de los planes municipales de eficiencia energética. El objetivo es avanzar hacia un modelo de autoconsumo colectivo, reducir la utilización de energía convencional y disminuir la huella de carbono municipal. Esta misma intervención se está finalizando en la Escuela Infantil Brioletas.

Es un proyecto de confort climático y sostenibilidad que se enmarca dentro de la Estrategia Integral de Energía del Ayuntamiento, que prevé en toda la ciudad una inversión de 160 millones de euros. Además, en los últimos años todas las escuelas infantiles municipales han sido climatizadas.

MEJORAS

La red seguirá mejorando y ampliando sus instalaciones durante los próximos meses. De cara a 2027 está prevista la finalización de dos proyectos especialmente relevantes: la remodelación de la Escuela Infantil La Piraña, que cuenta con 45 años de trayectoria y presta servicio al barrio de Las Fuentes, y la construcción de la nueva escuela infantil de Arcosur, que dispondrá de seis aulas y atenderá especialmente la demanda existente en el Distrito Sur.

Paloma Espinosa ha destacado que se inicia un nuevo curso "reafirmando el compromiso" del Ayuntamiento con una educación infantil municipal de calidad, cercana y adaptada a las necesidades de cada niño y de cada familia.

"Este compromiso --ha dicho-- se refleja también en la inversión continua para conservar y mejorar los centros, con cerca de 91.000 euros destinados este verano a diferentes actuaciones, y en recursos como las dos aulas de atención especializada, que cuentan con ratios más reducidas para ofrecer un acompañamiento individualizado y avanzar hacia una escuela verdaderamente inclusiva desde los primeros años de vida".

COMEDOR ESCOLAR Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El servicio de comedor comenzará a funcionar el próximo 14 de septiembre. Como novedad, la empresa Educater se encargará de elaborar los menús en cada uno de los centros, incrementando la presencia de productos ecológicos y de proximidad. Las frutas y verduras ecológicas serán suministradas por Gardeniers, el centro especial de empleo de Atades.

Las docentes tutoras de las aulas contarán en el comedor con el apoyo de monitoras de Educación y Movimiento. Asimismo, continuará la colaboración con Atades, el Equipo de Atención Temprana del Gobierno de Aragón y la ONCE para reforzar la atención al alumnado con diversidad funcional.