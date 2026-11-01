Espiello 2027 dedicará su XXIV edición al patrimonio inmaterial y la transmisión oraltransmisión oral

Archivo - Foto de archivo de una edición anterior de Espirello. - ESPIELLO - Archivo

HUESCA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello, está preparando ya su XXIV edición, que organiza la Comarca de Sobrarbe y se celebrará en Boltaña del 12 al 21 de marzo de 2027. La Comisión Permanente del festival ha decidido dedicar la próxima edición al patrimonio inmaterial y la transmisión oral, poniendo el foco en las tradiciones y expresiones orales, la lengua, las manifestaciones artísticas, los usos sociales, los rituales y fiestas, las técnicas artesanales tradicionales y el conocimiento popular.

El patrimonio inmaterial constituye una parte esencial de la identidad cultural de los territorios y, más allá de sus manifestaciones concretas, desempeña una importante función social como elemento de transmisión, cohesión e identidad. Es también un patrimonio vivo, capaz de transformarse y adaptarse con el paso del tiempo.

En este contexto, la palabra hablada adquiere un papel fundamental como vehículo para transmitir conocimientos, relatos y formas de entender y habitar el mundo. El lema elegido para Espiello 2027 será 'No deixez morir a mia voz', un verso de Anchel Conte, coincidiendo además con la celebración de la décima edición de los Premios Agora x l'aragonés. El lema conecta directamente con la voluntad de preservar y transmitir el patrimonio inmaterial y con el papel de la lengua y la oralidad en la conservación de la memoria colectiva.

'No deixez morir a mia voz' es el primer poemario de Anchel Conte, escritor e historiador muy vinculado a Sobrarbe. La obra, escrita en Aínsa entre 1967 y 1971 y publicada en 1972, está considerada una pieza fundacional de la literatura contemporánea en aragonés y tuvo un papel destacado en la dignificación cultural de esta lengua.

CARTEL DE ESPIELLO 2027

Con la mirada puesta ya en la próxima edición, Espiello ha convocado también el concurso para seleccionar el cartel que será la imagen de la XXIV edición del festival, así como la portada de su programa de mano y las distintas aplicaciones de la imagen.

Las propuestas deberán ser originales e inéditas y estar relacionadas con los valores y contenidos de Espiello, el cine documental, la etnografía, la cultura, las tradiciones y el territorio de Sobrarbe.

De manera específica, deberán tener en cuenta el tema transversal de esta edición, el patrimonio inmaterial y la transmisión oral, y el lema 'No deixez morir a mia voz'. Una de las principales novedades de la convocatoria es la regulación del uso de herramientas de inteligencia artificial.

Las bases establecen que las obras deberán ser fruto de un proceso creativo esencialmente humano. Se permite el uso de estas herramientas como apoyo técnico auxiliar en tareas como la edición, optimización o tratamiento de la imagen, pero no se admitirán propuestas generadas total o sustancialmente mediante sistemas de inteligencia artificial generativa. Las personas participantes deberán declarar, además, si han utilizado este tipo de herramientas y cuál ha sido su función en el proceso de creación.

El concurso establece un único premio de 600 euros. El jurado estará formado por representantes de la Comisión Permanente de Espiello, de la Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe y de entidades colaboradoras, y valorará, entre otros aspectos, la calidad artística y técnica, la originalidad, la adecuación a los valores y temática del festival y la capacidad comunicativa de la propuesta.

El plazo de presentación será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. El fallo se hará público antes del 31 de diciembre de 2026.