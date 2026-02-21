La estabilidad meteorológica anima la afluencia a las estaciones de esquí y cierra el acceso a Ordesa por masificación

Muchos vehículos este sábado en el puerto de Somport. - DGT

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El anticiclón sobre la Península devuelve la estabilidad meteorológica a España tras el tren de borrascas --Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y, la última, Pedro--, lo que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a dibujar para Aragón un mapa de predicción sin avisos, con sol predominante tras algunos bancos de niebla matinales en las Cinco Villas y el centro y sur de Huesca.

Ello ha animado la llegada de esquiadores a las estaciones del Pirineo y se ha dejado sentir en las carreteras de la zona norte de la provincia de Huesca, donde pasadas las 9.00 horas se ha cortado la carretera A-135 en Torla, vía que sirve de acceso al Parque Nacional de Ordesa --el tramo entre el kilómetro 4,8 y el 10-- ante el exceso de aforo de vehículos.

Además, hay congestión de tráfico en la carretera A-136 en la localidad altoaragonesa de Sallent de Gállego entre los kilómetros 14 y 21, por la afluencia de turistas y en parte por un vehículo detenido en el kilómetro 20.

También sigue cortado el tramo de la A-2606 entre los kilómetros 4,5 y 10 que da acceso al Balneario de Panticosa ante el riesgo de avalanchas.

Para el resto de la jornada la Aemet prevé temperaturas máximas agradables con un notable ascenso en el Pirineo y el sistema Ibérico, también en ascenso en la ribera del Ebro y sin cambios en el centro y sur de Huesca. En Zaragoza se espera una máxima de 16 grados, hasta 19 grados el domingo e incluso 21 el lunes.

El viento ya ha amainado en el valle del Ebro y soplará flojo de dirección variable en el resto.