Una estrella guiará a los Reyes Magos en su recorrido por las calles de Huesca

HUESCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán un año más las calles de la ciudad de Huesca en una cabalgata cargada de emoción y fantasía bajo el título 'Siguiendo una estrella', en la que la propuesta artística, a cargo de la compañía Lagarto, invitará a pequeños y no tan pequeños a emprender un viaje junto a los Reyes Magos en el que "la luz, la esperanza y los sueños marcan el camino hacia la noche más mágica del año".

El desfile comenzará a las 18.00 horas en la avenida Monreal, continuará por el Coso y los Porches de Galicia y culminará en la plaza de Navarra, recuperando así su recorrido habitual tras la finalización de las obras del Casino, ha informado el Ayuntamiento.

La llegada de Sus Majestades de Oriente estará acompañada, como cada año, por un espectáculo de luz y sonido que llenará la plaza de Navarra y servirá de bienvenida a los Reyes, quienes dirigirán su mensaje a los niños oscenses desde el balcón del Casino, en uno de los momentos más esperados y cargados de simbolismo de la tarde.

La cabalgata contará con cerca de 500 participantes y, como es habitual, formarán parte del desfile la Banda de Música de Huesca, un grupo de zanquistas, el Club Patín Huesca, los clubes de tiempo libre de la ciudad, junto al Club Patín Osca Roller, el Club Roller Dream Huesca y el Club Patinaje Velocidad Cierzo Huesca.

También participarán la compañía Dolce Vita Savalli, las Mairalesas Infantiles de peñas y barrios, acompañadas por diferentes carrozas, el coche de Santos Ochoa, efectivos de Protección Civil y Bomberos, los carteros reales de Correos, el heraldo a caballo y, como colofón, las carrozas de los tres Reyes Magos.

La celebración continuará en la plaza de Navarra con la animación del Grupo de Teatro Viridiana, antes de dar paso al espectáculo de luz y sonido que anunciará la llegada de Sus Majestades.

Como broche final a la tarde, el cielo de Huesca se iluminará con un espectáculo de fuegos artificiales y la actuación de Los Lambreños, que volverán a hacer sonar, junto al público, el ya tradicional 'Huesca ya se ve'.

El Consistorio oscense ha invitado a toda la ciudadanía a vivir y cuidar esta noche única, pensada para compartir en familia y para recordar que "la ilusión, la magia y la emoción forman parte de lo que somos como ciudad".