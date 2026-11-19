La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explica la programación de la Navidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Estrella de la Navidad será la protagonista de la celebración del nacimiento de Jesús y uno de los ejes centrales de la programación ideada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que comenzará con el tradicional encendido de la iluminación, que este año será en la plaza de Aragón con un espectáculo especial, que a lo largo de los 40 días incluye 650 actividades por toda la ciudad.

Este momento del encendido de la luces de la Navidad será el 27 de noviembre y comenzará a las 17.30 horas con un espectáculo teatral itinerante que partirá de la plaza de España para recorrer el paseo de la Independencia y llegar a la plaza de Aragón, donde la alcaldesa, Natalia Chueca, procederá a las 18.30 a ese momento tan esperado de ver iluminada la ciudad. La cantante Vicco y su canción 'La Nochentera' arropará el encendido de la iluminación

Chueca ha presentado la programación de la Navidad que ha calificado de "muy especial" al tener un significado "muy importante" para quienes lo viven con tradición cristiana porque es el nacimiento de Jesús que llenó de esperanza el mundo de la forma más humilde".

La luz que guió a esa familia será la protagonista de la Navidad porque "enseño el camino" era una guía y ese mensaje estará presente estos día festivos para recordar la importancia de reunirse con los seres queridos en torno a una mesa que es "lo que de verdad importa".

En la presentación del cartel, Chueca ha explicado que la Navidad habla de acoger, compartir, "estar cerca de quienes nos quieren y nos necesitan y quieren" y recuperar "esos ojos de ilusión, como un niño" y todo eso cabe en la 'Z' de Zaragoza.

AMPLIA OFERTA

"Si durante todo el año Zaragoza es donde todo sucede, en Navidad es donde la magia sucede", ha sintetizado Chueca para contar que este año tiene "más magia inspirada en la luz y las estrellas para que todos la disfruten, de verdad".

La iluminación de este año invita a recorrer las calles, recuperar los belenes y "también hace brillar, de forma diferente, a las personas y todos los rincones de la ciudad, además de llenar de cultura y diversión para todos los públicos".

Las más de 650 actividades culturales se extenderán desde el 27 de noviembre hasta el 6 de enero y es una oferta "amplia" pensada para todos los públicos con espectáculos musicales, teatrales, deportivos, cuenta cuentos, teatro y cine, entre otros.

La programación llega a todos los barrios de la ciudad con la colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento de Zaragoza para que cada año sea mas especial, ha querido subrayar la alcaldesa.

Los 17 centros cívicos ofrecerán casi 100 actividades culturales; las bibliotecas municipales será el escenario de los cuentacuentos, las zonas comerciales albergarán más de 70 actividades musicales y pasacalles, además del tradicional concurso de escaparates y el sorteo de cestas de Navidad. Los teatros municipales y el Auditorio tendrán una programación especial con una oferta "a la altura de la Navidad en Zaragoza" y se podrá asistir a espectáculo de ballet como El Lago de los Cisnes, el baile de Sara Baras además del VI Festival Internacional de Magia, entre otros previstos.

NOVEDADES

El presupuesto de este año alcanza 1,5 millones de euros para poder llegar a más barrios, a más calles y "hacerlo todavía más especial", ha aventurado Chueca. Este año se estrenarán luminarias en la plaza de España desde donde partirá un corredor de luz por la calle de San Miguel para llegar hasta la recién reforma plaza de San Miguel y otra novedad es la iluminación a la entrada al parque Pignatelli, además de que el Mercado Central se suma a la iluminación en su interior.

La calle Alfonso I también tendrá una iluminación renovada con estrellas como protagonistas, animación y sincronización musical que será una novedad

El paseo de la Independencia concentra en la parte central unas cortinas de luz en forma de carámbanos con motivos de estrellas y también estrellas gigantes tridimensionales.

La iluminación irá del centro a los barrios con elementos de gran formato para tener puntos de luz distribuidos por toda la ciudad, lo cual tiene una "gran aceptación" para que todos disfruten del espíritu navideño, ha confiado Chueca.

Otra novedad será el nacimiento gigante en la puerta del Carmen, una gran locomotora en Delicias y en la plaza de la Ciudadanía y un carruaje luminoso en la plaza Sas.

La iluminación se extenderá a otros puntos de la ciudad como Gran Vía, Parque de los Incrédulos, avenida de Cataluña, avenida de Clara Campoamor o la calle Delicias.

La plaza del Pilar volverá a ser el corazón de la Navidad y recupera la importancia de los belenes. El nacimiento monumental renueva el establo y los animales de tamaño natural para que "siga siendo uno de los principales atractivos de la Navidad en Zaragoza", ha explicado la alcaldesa.

El zaguán del Ayuntamiento volverá a tener el buzón gigante que tiene "mucho éxito" entre los niños y habrá un belén artístico de la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza con más de 100 figuras artesanales.

Sobre la muestra navideña de la plaza del Pilar, Chueca ha recordado que ha habido publicaciones nacionales e internacionales que la han destacado "reconociéndolo como uno de los mercados navideños más bonitos e indispensables para visitar en España". Tendrá las atracciones habituales como el carrusel, el Árbol de los Deseos, la pista de patinaje, y los trineos con neumáticos se trasladan a la trasera de La Lonja por las obras en la fuente de Goya.

CABALGATA MÁS LARGA

Otra novedad se localiza en el Parque Grande con un espectáculo de luz y naturaleza en el jardín botánico, titulado 'La estrella' con árboles que recuerdan al espíritu navideño y será "muy original" la forma de abordarlo desde Zaragoza Cultural e Ibercaja que ha impulsado es iniciativa con un espectáculo de los cuatro elementos naturales que invita a reflexionar "sobre lo que nos une". Tendrá precios populares y por cada entrada se donará un euro a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una de las enfermedades "más crueles", ha dicho Chueca, quien ha instado a visitar este montaje lumínico.

Asimismo, se amplía el mercadillo Gourmet con espacio para la restauración no solo de venta, un lugar de "obligada visita", ha considerado la alcaldesa.

Todas estas actividades y novedades se concentrarán en casi 40 días de programación navideña y el final de la Navidad llegará con la cabalgata de los Reyes Magos que tendrá en un nuevo recorrido para adaptarla a las obras de la ciudad.

Saldrá del Colegio San Agustín para seguir por el Camino de las Torres, avenida de Tenor Fleta, avenida de Goya, calle de Hernán Cortés, paseo de Teruel y avenida de Cesaraugusto y terminará en la calle de Alfonso I hasta finalizar hasta la plaza del Pilar. "Será un itinerario más largo y así más familias lo podrán disfrutar", ha asegurado la alcaldesa.

Tras esta exposición, Chueca ha aventurado que va a ser una Navidad "casi difícil de olvidar" porque cada año se pone mucho esfuerzo para que uno de los momentos más esperados y que más recuerdan los vecinos sea "inolvidable" y se quede grabado en la memoria hasta el año siguiente.

"Zaragoza es la ciudad donde siempre pasan cosas y donde la tradición convive con la modernidad y con la novedad y donde cada barrio tiene su propia estrella", ha abundado Chueca para invitar a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de esta Navidad y de una Zaragoza "iluminada como nunca, que va a estar preciosa y las calles, belenes, actividades culturales, museos, teatros harán las delicias de estos días inolvidables de encuentro familiar, de amistad y de felicidad porque en Navidad la magia sucede en Zaragoza".