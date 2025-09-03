Se estrena el anuncio grabado por Johnny Depp en la Rambla de Barrachina (Teruel)

Archivo - El actor norteamericano Johnny Depp con el director del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, a pie de pista. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

TERUEL 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El anuncio grabado por el actor norteamericano Johnny Depp el pasado mes de abril en la Rambla de Barrachina (Teruel) se ha estrenado este miércoles.

El actor estadounidense aterrizó en el aeropuerto turolense el pasado 1 de abril para grabar un anuncio publicitario en un pueblo de la provincia. Ahora, la Teruel Film Commission ha hecho público el 'spot', de una conocida marca de perfume, y que se rodó en la Rambla de Barrachina, en el término municipal de Villaspesa, cerca de la capital.

En el anuncio, Depp aparece ataviado como un vaquero y recostado junto a una colina y un jaguar, con el paisaje turolense de fondo evocando el lejano Oeste.

El intérprete, conocido por sus papeles en películas como la saga 'Piratas del Caribe' o en 'Charlie y la fábrica de chocolate' llegó el pasado 1 de abril a Teruel a bordo de un helicóptero Augusta Westland AW109 A II. Fue recibido a pie de pista por el director del aeropuerto de la ciudad, Alejandro Ibrahim.

Durante su estancia, el Museo Provincial de Teruel obsequió al actor con una pulsera inspirada en joyas de más de 2.000 años de antigüedad de la localidad de Jorcas.

En concreto, se trataba de una reproducción de un brazalete inspirado en peizas de los siglos IV y III antes de Cristo, que se exponen en el centro y que podrían considerarse "un tesoro escondido".

Además, dada la cercanía del hotel en el que se alojaba Depp con el Museo, la diputada provincial Beatriz Martín, en nombre de la Diputación de Teruel, ofreció al actor la posibilidad de realizar una visita guiada por sus instalaciones.