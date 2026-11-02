Un estudio aragonés sobre radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama recibe un premio nacional

De izda. A dcha. S. Lozares (Física y Protección Radiológica); O. Lobato y C. Casamayor (Cirugía General); y, sentadas, I. Vicente (Ginecología); R. Ibáñez y A. Campos (Oncología Radioterápica). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de profesionales de Oncología Radioterápica y Radiofísica de Aragón, junto con especialistas de Cirugía General y Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ha recibido un premio nacional por un trabajo de investigación sobre radioterapia intraoperatoria (RIO) en pacientes con cáncer de mama precoz de bajo riesgo.

El reconocimiento ha sido otorgado a la comunicación científica presentada en el 44 Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, celebrado en Málaga del 22 al 24 de octubre, en la que se exponen los resultados obtenidos tras el seguimiento de 1.222 mujeres tratadas entre los años 2015 y 2025, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El trabajo, titulado 'Diez años de irradiación parcial de la mama adaptada al riesgo mediante radioterapia intraoperatoria', analiza una de las series más amplias recogidas en España sobre esta técnica. La experiencia acumulada en este trabajo convierte a la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA) en uno de los grupos con mayor conocimiento y seguimiento de pacientes tratadas con este procedimiento.

La RIO es una técnica que permite administrar una dosis única de radiación durante la propia intervención quirúrgica del cáncer de mama. Una vez extirpado el tumor mediante cirugía conservadora, se aplica la radiación directamente sobre el lecho tumoral, es decir, en la zona donde se encontraba la lesión, antes de cerrar la incisión.

De esta forma, se trata de manera inmediata el área con mayor riesgo de recaída, reduciendo o incluso evitando en la mayoría de los casos la necesidad de sesiones posteriores de radioterapia externa. Si el análisis definitivo detecta factores de riesgo adicionales, el tratamiento puede completarse posteriormente con radioterapia externa.

Arantxa Campos Bonel, oncóloga radioterápica y autora de la comunicación premiada, que ha presentadol el trabajo en Málaga, ha explicado que esta estrategia permite adaptar la radioterapia al riesgo individual de cada paciente. "Nuestro objetivo es desescalar el tratamiento cuando es posible e intensificarlo cuando es necesario. En las pacientes con características favorables, la radioterapia puede completarse durante la propia operación. Si posteriormente identificamos factores de riesgo adicionales, podemos complementar el tratamiento con radioterapia externa. Así conseguimos ofrecer a cada mujer el tratamiento que realmente necesita".

En más del 75% de las mujeres incluidas en el estudio, la radioterapia se completó durante la propia intervención quirúrgica, evitando la necesidad de acudir posteriormente al hospital para recibir nuevas sesiones. En el 23% de los casos fue necesario completar el tratamiento con radioterapia externa, lo que permite adaptarse al riego de cada paciente, y ofrecer una radioterapia personalizada. Los resultados presentados muestran una tasa de recaída local del 1,9% similar a la obtenida con otras estrategias terapéuticas consolidadas.

Para los autores, estos resultados respaldan la seguridad y eficacia de la radioterapia intraoperatoria en pacientes adecuadamente seleccionadas. "La radioterapia intraoperatoria es una técnica cómoda para las pacientes y pionera en nuestro centro. Además de los buenos resultados obtenidos, aporta tranquilidad porque, si identificamos factores de riesgo, podemos intensificar el tratamiento con radioterapia externa", ha añadido la especialista.

Las pacientes incluidas en el estudio proceden de todo Aragón y son, en su mayoría, mujeres mayores de 50 años o menopaúsicas, con cáncer de mama precoz de bajo riesgo y que son candidatas a cirugía conservadora de la mama.

El premio reconoce una trayectoria de diez años de trabajo multidisciplinar en radioterapia intraoperatoria del cáncer de mama en Aragón, en la que han participado numerosos profesionales de Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria, Cirugía General, Ginecología, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica y Enfermería de los hospitales de toda la Comunidad autónoma aragonesa.

La colaboración entre estos equipos ha sido fundamental para consolidar esta técnica y avanzar hacia una radioterapia de precisión, cada vez más personalizada y adaptada al riesgo individual de cada paciente.