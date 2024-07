Un estudio de la Fundación Dinópolis en El Castellar aclara que los dinosaurios estegosaurios se desplazaban en manadas

TERUEL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Fundación Dinópolis ha permitido profundizar en el conocimiento de las huellas fósiles o icnitas de los estegosaurios, un grupo de dinosaurios herbívoros que se desplazaban de forma cuadrúpeda y que se caracterizaban por sus placas o púas localizadas desde el cuello hasta el final de la cola.

La investigación ha analizado huellas atribuidas a este tipo de dinosaurios, localizadas en 8 yacimientos de hace unos 150-145 millones de años de la provincia de Teruel y que pasan a ser la mayor base de datos del mundo sobre este tipo de huellas.

Los yacimientos están situados en los municipios de Ababuj, Aguilar del Alfambra, El Castellar, Galve, La Puebla Valverde y Formiche Alto. Las icnitas estudiadas son conocidas con el nombre científico de Deltapodus, por la forma triangular de delta invertida característica de las huellas de los pies y por unas manos arriñonadas.

El año 2010 fue un punto de inflexión importante para el conocimiento de este tipo de huellas, ya que los paleontólogos de la Fundación identificaron en el yacimiento El Castellar un rastro --varias huellas consecutivas de un mismo individuo-- de 23 metros de largo. Este hallazgo permitió la definición de un nuevo tipo de huellas denominado Deltapodus ibericus.

En el nuevo estudio, se han analizado individualmente las 57 icnitas mejor conservadas del yacimiento El Castellar y 29 de otros 7 yacimientos, 86 huellas en total, con el objetivo de analizar tanto su distinción respecto a las de otros dinosaurios cuadrúpedos, así como profundizar sobre las hipótesis previas realizadas por el equipo respecto al posible gregarismo de estos dinosaurios.

A este respecto, el paleontólogo Diego Castanera, primer autor de la publicación, ha manifestado que el comportamiento gregario "está bien documentado en otros grupos de dinosaurios; sin embargo, en los estegosaurios solo se había hipotetizado en dos yacimientos turolenses de El Castellar y de Aguilar del Alfambra".

Con este estudio, ha resaltado el paleontólogo de la Fundación DInópolis, "hemos podido confirmar las hipótesis previas de que los estegosaurios productores de las huellas caminaban en una misma dirección y además a una velocidad de marcha similar. Por lo tanto, estos datos confirman este tipo de comportamiento", ha razonado.

Castanera ha explicado que durante la investigación, la modelización 3D de los yacimientos ha sido "fundamental" de cara a poder identificar los rastros, ya que, en yacimientos con cientos de huellas, como en El Castellar, donde se estiman alrededor de 800, "es muy complicado seguir los pasos de los dinosaurios". Por ello, la investigación "va a ayudar a reconocer este tipo de huellas en otras partes del mundo y posiblemente a reconocer otros casos de gregarismo", ha confiado.

Luis Mampel, co-autor de la publicación ha destacado el uso de técnicas de escaneo láser y fotogrametría "que no solo han permitido recabar nuevos datos científicos de algunos de los yacimientos ya conocidos, sino que además permiten salvaguardar el patrimonio paleontológico con los modelos en 3D".

"Previamente habíamos notado grandes variaciones en la forma de este tipo de icnitas, pero hasta ahora no se había estudiado en detalle si se trataban todas del mismo tipo de huella o eran diferentes", ha explicado.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos, coautor además de la publicación, ha apuntado la "incertidumbre" que la Fundación tenía sobre los dinosaurios productores de algunas de las decenas de huellas descubiertas.

"En 2010 asignamos algunas de ellas a productores estegosaurios y describimos Deltapodus ibericus. Ahora, tras relacionar las variaciones de la forma de las icnitas con el estado del sedimento, ha continuado informando, la anatomía y posición de los pies y las manos o el tamaño de las pisadas, concluimos que todas las icnitas estudiadas en este yacimiento y en otros siete de varios municipios turolenses se pueden asignar también a Deltapodus ibericus".

"Ahora sí que podemos afirmar con rotundidad que el yacimiento El Castellar es el más importante del mundo en lo relativo a la transcendencia científica y al número de huellas de estegosaurios", ha destacado.

La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista ‘Scientific Reports’, del Grupo Nature y se titula 'The complexity of tracking stegosaurs and their gregarious behavior'. Los autores son los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Diego Castanera, Luis Mampel y Alberto Cobos. DOI: 10.1038/s41598-024-64298-9.

La publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiado a través del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón. Además, está incluida dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.