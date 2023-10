Eva Torres: "VOX no permitirá que se juegue con el dinero de los impuestos de los zaragozanos"

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha dejado claro en la Comisión de Hacienda y Proyectos Europeos donde se ha aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2024 que "no van a permitir que se juegue con el dinero que sale de los impuestos de todos los zaragozanos".

De esta manera ha justificado Eva Torres la postura de VOX, que se ha mostrado contrario a otorgar un suplemento de 1 millón de euros a la Sociedad Zaragoza Cultural "porque estamos trabajando con dinero que sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos, y es necesario que quede justificado hasta el último céntimo de cualquier modificación de crédito que se vaya a realizar".

Con respecto a los créditos extraordinarios solicitados por importe de 785.000 euros VOX no tiene objeción alguna porque consideran que "son atención a emergencias como consecuencia de las lluvias del pasado día 6 de julio".

1 MILLÓN PARA ZARAGOZA CULTURAL

Eva Torres ha detallado en la Comisión de Hacienda y Proyectos Europeos cuál ha sido el "timing" de los acontecimientos, y

respecto a la solicitud de suplemento de un millón de euros para Zaragoza Cultural, ha insistido en que "no nos parece esta una manera de trabajar".

Al respecto, ha precisado que la consejera municipal del Área de Cultura solicita el suplemento con fecha 8 de septiembre; el Gobierno de Zaragoza, con fecha 14 de septiembre, aprueba la modificación

presupuestaria e inicia los trámites; el 22 de septiembre hay una reunión del Consejo de Administración donde la consejera delegada, Sara Fernández, presenta una previsión de ingresos y gastos, equilibrado, de las Fiestas del Pilar, por 2,239.000 euros.

Este presupuesto también contempla un apartado de imprevistos por 102.000 euros y ha hecho un breve comentario sobre las intervenciones en la Sala Multiusos cuando el 11 de octubre, dentro del plazo estipulado, VOX presenta una enmienda a este expediente de modificación presupuestaria, pues entiende que esta no es la manera de solicitar esa cantidad de dinero --un informe escaso sin ninguna

factura ni si quiera ningún presupuesto--.

Toda la justificación que acompaña es que no se pueden afrontar unas fiestas del Pilar acordes con la ciudad. "Estamos hablando de una sociedad municipal que cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros, de los que 10 millones le llegan directos en forma de transferencia desde el Ayuntamiento", ha relatado.

"Así --ha reiterado-- no vamos a apoyar ningún suplemento, ni este ni ningún otro. Y no lo haremos si no viene detallado y justificado hasta el último céntimo de euro, porque estamos manejando el dinero de los ciudadanos. El equipo de Gobierno debe tenerle más respeto a los ciudadanos y también a los Grupos de la oposición, que debemos

tomar decisiones muy serias sobre estas cuestiones".

Por todo ello, VOX ha presentado una enmienda en la que se pide al equipo de gobierno la anulación, por no estar suficientemente justificado, del suplemento de crédito de 1.000.000 de euros que se solicita para Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, y se sugiere poner a disposición de otras necesidades. Por su parte el Partido Popular presenta una transaccional, que VOX ha aceptado, diciendo que ese dinero iría destinado a pagar intereses de la deuda.

ORDENANZAS FISCALES

Respecto a las Ordenanzas Fiscales, en lo relativo a la recogida y tratamiento de basuras y a la tasa por servicios vinculados al abastecimiento de agua, VOX se ha abstenido hasta poder verificar si hay margen para rebajar el coste de los servicios.

Eva Torres le ha advertido al Gobierno del PP que "no entienda esta abstención como voto a favor, porque no lo es, será en el futuro Pleno donde se traiga a aprobación definitiva estas Ordenanzas, donde fijaremos nuestra posición definitiva".

La concejal de VOX ha señalado que este incremento de costes, como consecuencia del impuesto derivado de las leyes "ruinosas" del PSOE y sus socios, va a tener que pagarlo la ciudadanía o bien a través del incremento de las tasas o a través de impuestos si estas ordenanzas no se aprueban, porque los grupos municipales "lo único que podemos hacer es asegurar una mejor gestión".

NECESIDAD DE UNA MAYORÍA

Una vez más, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto de manifiesto que "no cuenta" con la mayoría suficiente para hacer frente, de una manera efectiva, a las necesidades de uno de los Ayuntamientos más importantes de España, ha abundado Eva Torres.