1138463.1.260.149.20261129193951 Rescate de un senderista de 14 años accidentado en el Collado de los Pinos en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (T.M. La Sotonera - Bolea). Han participado los GREIM de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha completado durante el fin de semana cuatro rescates en el Pirineo aragonés en los que ha auxiliado a ocho personas, tres de ellas con lesiones articulares fruto de caídas, como fue el caso el pasado viernes de un joven de 14 años aquejado de un esguince de rodilla tras tropezarse en el Collado de los Pinos, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en La Sotonera-Bolea (Huesca).

El aviso se recibió a las 14.05 horas en la central 062 del Instituto Armado llegó a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón y en él se dio traslado del percance sufrido por el joven senderista, vecino de Zaragoza, al igual que su acompañante, un hombre de 55 años.

Se activó GREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

El sábado el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca socorrieron a dos montañeros de 36 y 39 años, vecinos ambos de la provincia de Gerona, que fruto del agotamiento no podían continuar su actividad en el Glaciar del Aneto, Valle de Barrancs, en Benasque (Huesca).

Ambos fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde prosiguieron por sus propios medios.

Y este domingo 29 de noviembre se han completado dos rescates más. A las 11.30 horas, se ha recibido un aviso del personal del Refugio de Góriz, para asistir a dos senderistas vecinos de la Comunidad de Madrid, una mujer de 23 años que sufría una torcedura de tobillo y su acompañante, un hombre de 21 años.

Por ello, se ha activado el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras acceder al refugio, los senderistas han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta la Pradera de Ordesa, donde han seguido por sus propios medios.

Y a las 14.20 horas, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de otro accidente en el que un esquiador de 44 años vecino de Pamplona habría sufrido una caída en el Collado de Argualas del Pico Garmo Negro, en Panticosa, y presentaba un esguince de rodilla. En el momento del percance se encontraba en compañía de otro esquiador de 44 años vecino de la Comunidad de Madrid.

hasta ambos han llegado efectivos del GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los esquiadores, han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa y posteriormente en vehículo oficial hasta el Balneario de Panticosa, donde se encontraba su vehículo particular, para ir por sus propios medios al hospital.