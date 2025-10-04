Un evento 'gamer' traerá simuladores, consolas, realidad virtual y charlas al Spin Festival de Huesca

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Spin Festival 2025 se celebrará en Huesca del 23 al 26 de octubre e incluirá un evento 'gamer' que incluirá simuladores, consolas, realidad virtual y charlas divulgativas.

El Spin Festival 2025 regresa a la capital altoaragonesa como una cita renovada que se propone "acercar la cultura urbana, el espectáculo de calle, el gaming y la música contemporánea de talento local y foráneo a toda la ciudadanía".

Todas las actividades serán de acceso gratuito, con una programación diseñada especialmente para el público joven, aunque abierta a todas las edades.

Uno de los ejes centrales del festival será la gran zona 'gaming', que abrirá sus puertas el sábado 25 y domingo 26 de octubre. Este espacio, dotado con los últimos medios técnicos, ofrecerá una experiencia inmersiva y variada para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad.

VARIAS ZONAS

La estructura del evento permitirá la participación simultánea de muchos jugadores, distribuidas en cuatro áreas diferenciadas. En primer lugar, una zona de simuladores de conducción de Fórmula 1, donde los asistentes podrán vivir la emoción de pilotar en algunos de los circuitos más importantes del mundo.

Asimismo, hay prevista otra zona de consolas y ordenadores con 28 puestos de juego equipados con PCs de alto rendimiento, que permitirá disfrutar de algunos de los títulos más destacados del momento.

La zona de realidad virtual será un espacio dedicado a experiencias inmersivas en las que se podrán probar dispositivos de última generación y juegos como el musical 'Beat Saber', que combina ritmo, destreza y coordinación, además de otras propuestas que permitirán explorar mundos en 360 grados.

Por otro lado, la zona de juego móvil tendrá a los teléfonos como protagonistas y será el espacio más dinámico y social del área 'gamer'. El sábado, se celebrará un torneo de Brawl Stars, un popular título de acción multijugador que reunirá a equipos y aficionados en un ambiente competitivo y festivo.

La oferta se completará con una charla divulgativa sobre el sector de los videojuegos, que pondrá el acento en las oportunidades profesionales y creativas que ofrece esta industria en expansión.

El diseño del espacio, con 1.200 metros cuadrados de la Sala Polivalente del Palacio de Congresos de Huesca, asegurará una circulación fluida y organizada, con una disposición que permita a los asistentes cambiar fácilmente entre las distintas áreas sin perder tiempo, maximizando su experiencia en el festival.

Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto. Asimismo, el evento contará con monitores que darán las explicaciones pertinentes de las actividades y controlarán que todo se desarrolle con normalidad.

El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, que impulsa la zona 'gaming' en el marco de su estrategia de apoyo a los sectores creativos y tecnológicos emergentes.