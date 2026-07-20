La evolución favorable del incendio de Orés permite el regreso de los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba

Reunión del CECOPI esta mañana en la Sala de Crisis del 112. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución favorable del incendio forestal de Orés permitirá durante la mañana de este lunes el regreso de los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba a sus viviendas. El retorno se realizará de forma ordenada, mediante convoyes acompañados por una dotación del operativo.

"No ha habido ninguna reproducción importante en todo el perímetro. Ha habido alguna reproducción puntual, sobre todo en zonas interiores que no habían ardido, pero la evolución del incendio está siendo favorable", ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Estas tres localidades, situadas en las zonas más exteriores del perímetro, disponen de suministro de agua potable, electricidad y cobertura de telefonía, lo que permite iniciar el regreso de la población con garantías de seguridad.

"Estos municipios cuentan con agua, suministro eléctrico y todos los servicios básicos, por lo que desde este momento los vecinos podrán regresar a sus domicilios", ha señalado Bermúdez de Castro.

Los vecinos de Asín y Orés deberán permanecer por el momento realojados. Su regreso dependerá del estado de la carretera que une ambas localidades, que atraviesa zonas afectadas por el incendio.

Si la evolución continúa siendo favorable y se comprueba que la vía reúne las condiciones de seguridad necesarias, se valorará que puedan volver a sus viviendas durante la tarde.

El incendio permanece estabilizado desde las 16.25 de este domingo y afecta a una superficie provisional de 15.696 hectáreas, según la delimitación realizada por Copernicus.

No obstante, continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO.La Situación Operativa 2 Nivel 2 se mantendrá hasta que se complete el regreso de la población evacuada. Posteriormente, el nivel de la emergencia se reducirá de forma progresiva, conforme se verifique también el estado de las carreteras afectadas.

Durante la jornada, la Guardia Civil y la Dirección General de Carreteras realizarán una revisión en profundidad de las vías situadas en el interior del incendio para comprobar el estado del firme, la señalización y el arbolado próximo.

PEQUEÑAS REPRODUCCIONES DURANTE LA NOCHE

Durante la noche se han registrado dos pequeñas reproducciones, una en el sector 2, dentro de una isla de vegetación que no había ardido, y otra en el sector 1. Ambas se produjeron al comienzo de la noche, coincidiendo con el periodo en el que se preveían las mayores intensidades de viento y fueron atendidas sin incidencias.

El operativo también ha intervenido sobre algunos puntos humeantes y elementos aislados, como tocones o neumáticos, situaciones habituales en un incendio de estas características durante las labores de vigilancia y liquidación.

La UME y la Unidad Pegaso de la Guardia Civil han realizado un mapeo de puntos calientes en las localidades afectadas. No se han detectado puntos relevantes en Malpica de Arba ni en Uncastillo.

En Asín se localizaron entre once y doce indicios térmicos, relacionados principalmente con tejas, piedras y algún tocón próximo al río, sin consecuencias. En Orés se detectó un punto caliente correspondiente a una acumulación de troncos que permanecían en brasas, mientras que en Luesia se localizaron otros dos puntos. Todos ellos han sido atendidos sin incidencias.

ESMOVILIZACIÓN DE LA UME

La Unidad Militar de Emergencias se ha desmovilizado tras la evolución favorable del incendio. Durante la noche, una de sus secciones ha trabajado en Luesia y Malpica de Arba, atendiendo pequeñas incidencias relacionadas con puntos calientes, antes de abandonar la zona.

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza mantienen los trabajos para recuperar el nivel del depósito de agua de Asín y continúan atendiendo incidencias en Malpica de Arba. Los efectivos desplegados en Asín están además realizando labores de aseguramiento en las viviendas afectadas por el fuego. Además, trabajan también en la consolidación de una chopera próxima a la carretera entre Asín y Orés.

El dispositivo previsto para este lunes está formado por aproximadamente 150 efectivos, entre medios del Gobierno de Aragón, INFOAR, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, 061, Cruz Roja, UME y recursos de Navarra, entre otros organismos.

RESTRICCIÓN DE ACCESOS AL ÁREA INCENDIADA

El operativo recuerda a los vecinos que, aunque se permita el regreso a las localidades, el incendio continúa activo y pueden producirse nuevas reactivaciones.

El acceso autorizado se limita a los núcleos urbanos y a las viviendas. No está permitido desplazarse libremente por caminos, montes o zonas incluidas en el perímetro del incendio, tanto por el riesgo existente como por la presencia de maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

Los accesos a explotaciones ganaderas se realizarán únicamente de forma coordinada y cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Desde el Puesto de Mando Avanzado se insiste en la necesidad de respetar las restricciones para no interferir en los trabajos del operativo."Aunque los vecinos puedan volver a sus localidades, el incendio sigue activo y dentro del perímetro no se podrá circular libremente durante unos días por motivos de seguridad", ha recordado Bermúdez de Castro. Todas las personas realojadas han pasado la noche sin incidencias.

CARRETERAS Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

Además, la Guardia Civil y la Dirección General de Carreteras realizarán una revisión en profundidad de las vías situadas en el interior del perímetro para comprobar el estado del firme, la señalización y el arbolado próximo a las carreteras, con el objetivo de garantizar que el regreso de la población pueda realizarse con todas las garantías de seguridad.

En la carretera entre Asín y Orés continúan los trabajos para asegurar una chopera situada junto a la vía, cuya estabilidad podría suponer un riesgo para la circulación.Endesa trabajará en la reparación de la conexión eléctrica habitual de Asín. La localidad dispone actualmente de suministro mediante un grupo electrógeno, pero el objetivo es restablecer la línea ordinaria.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Durante la mañana y buena parte de la tarde se espera viento variable, inicialmente de componente sureste, que irá girando progresivamente a suroeste hasta aproximadamente las 20.00. Las rachas podrían alcanzar entre 20 y 25 kilómetros por hora, especialmente durante las horas centrales del día.

A partir de las 20.00 se prevé la entrada de viento de componente norte, que irá girando a noroeste y posteriormente se mantendrá entre norte y nordeste. Las intensidades disminuirán previsiblemente a partir de la 01.00.

La humedad relativa ha recuperado durante la noche valores próximos al 80 %, aunque durante las horas centrales del día volverá a descender por debajo del 20%. La próxima noche se espera una recuperación menor, en torno al 60%.

Las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 37 grados y se mantendrán elevadas, al menos, hasta el jueves o el viernes. La zona permanece en aviso amarillo por altas temperaturas.

Aunque existe energía potencial disponible en la atmósfera, no se espera una actividad convectiva significativa ni precipitaciones.

INCENDIO DE PLAN

El incendio de Plan mantiene una evolución lenta pero favorable. Durante la jornada trabajarán cinco medios aéreos y tres brigadas terrestres, que actuarán en aquellas zonas a las que sea posible acceder por tierra.

En el flanco izquierdo permanecen áreas inaccesibles para los medios terrestres. La pista de acceso desde Saravillo continúa cortada.

El próximo CECOPI está previsto para esta tarde a las 19.30 horas.