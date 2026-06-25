Evoluciona de forma favorable el incendio en el vertedero de Alcañiz (Teruel), que ha quemado 85 hectáreas

Archivo - Vehículo autobomba del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ALCAÑIZ (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este miércoles, 24 de junio, en el vertedero de Alcañiz (Teruel), continúa activo, pero la evolución "parece favorable", tras afectar una superficie provisional de 85 hectáreas.

Así lo han trasladado desde el operativo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), que han indicado que los trabajos este jueves se están centrando en realizar tareas de reconocimiento de puntos calientes.

Del mismo modo, el 'bulldozer' ha conseguido perimetrar casi la totalidad del incendio.

Las llamas han comenzado a las 16.45 horas del miércoles y hasta el lugar del suceso se han desplazado, por parte del Gobierno aragonés, una brigada helitransportada de Alcorisa y un helicóptero, una brigada helitransportada de Peñalba y un helicóptero, brigada helitransportada de Calamocha y helicóptero y brigada helitransportada Teruel y helicóptero.

Además de siete brigadas terrestres, cuatro autobombas, un helicóptero de coordinación y Puesto de Mando Avanzado, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

También han colaborado en extinguir las llamas dos helicópteros de la BRIF Daroca y dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como bomberos de la Diputación de Teruel con dos bomberos, una autobomba y una nave nodriza para abastecer a las cuadrillas del Infoar.

Actualmente, están desplazados a la zona una brigada helitransportada de Alcorisa, un helicóptero, cinco brigadas terrestres, cuatro autobombas y dos 'bulldozer' de Infoar.