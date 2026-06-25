Terremoto en Venezuela | Directo: Un doble terremoto de 7,2 y 7,5 provoca derrumbes de edificios y riesgo de colapso

Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 8:14
Seguir en

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y seguido de una veintena de réplicas, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha ocasionado el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar".


"El día de hoy (miércoles), alrededor de las 6 de la tarde (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares), ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5 (en la escala Richter). A esta hora ya se han registrado 20 réplicas", ha declarado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia en la que ha informado de la declaración del estado de emergencia.


Sigue en directo las últimas noticias sobre el terremoto:

Feijóo traslada su solidaridad con Venezuela: "Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los "devastadores terremotos": "Nuestros pensamientos están con las víctimas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas.

España traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y muestra su disposición para enviar ayuda de emergencia

El Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al "pueblo hermano venezolano" tras los el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Más de 30 muertos y 700 heridos en un doble terremoto en Venezuela "sin contar" La Guaira, "zona de desastre"

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

La RFEF se solidariza con el dolor de Venezuela por el doble terremoto en el país

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha expresado sus condolencias y se ha solidarizado con el dolor de Venezuela por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que se ha sentido este miércoles en el noroeste del país sudamericano, y ha ocasionado el derrumbe de edificios y que muchas estructuras estén en riesgo de colapso.

Un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela provoca derrumbes de edificios y riesgo de colapso

El Servicio Geológico de EEUU: "Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado"

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado