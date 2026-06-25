Terremoto en Venezuela | Directo: Un doble terremoto de 7,2 y 7,5 provoca derrumbes de edificios y riesgo de colapso

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y seguido de una veintena de réplicas, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha ocasionado el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar".



"El día de hoy (miércoles), alrededor de las 6 de la tarde (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares), ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5 (en la escala Richter). A esta hora ya se han registrado 20 réplicas", ha declarado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia en la que ha informado de la declaración del estado de emergencia.



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