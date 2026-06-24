Icónica Sevilla Fest suspende el concierto de Isabel Pantoja y devolverá el importe de las entradas en 48 horas

Archivo - Isabel Pantoja. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Icónica Santalucía Sevilla Fest ha comunicado la cancelación del concierto que Isabel Pantoja tenía previsto ofrecer este sábado, 27 de junio, en la Plaza de España junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, y ha anunciado la devolución de las entradas en un plazo máximo de 48 horas.

En un comunicado, el festival ha explicado que la suspensión se produce por motivos ajenos a su voluntad, pese a que Icónica Santalucía Sevilla Fest "ha estado trabajando hasta el último momento por mantener la celebración del espectáculo", y tras "muchos intentos fallidos" de contactar con la artista, que ya había comunicado previamente la cancelación de forma "unilateral". Cabe recordar que el concierto ya había sufrido una modificación después de que Il Divo cancelara su participación en el espectáculo, siendo sustituido por la Orquesta Sinfónica de Málaga.

En este sentido, la organización ha señalado que "pese a que Isabel Pantoja tampoco ha devuelto el cache adelantado, y siempre pensando en lo mejor para su público", el festival procederá a la devolución automática del importe de las entradas a través de los mismos canales por los que fueron adquiridas.

Dado que el festival ya había reservado el espacio y asumido los costes de uso y apertura del recinto, el próximo sábado ofrecerá, a partir de las 21,00 horas, una jornada abierta y festiva en la Plaza de España. Los asistentes podrán disfrutar de varios pases del espectáculo de luces Icónica Lights y de la oferta gastronómica de The Village. La programación concluirá con la actuación de Kiko Rivera, prevista para las 23,00 horas dentro de las Endesa Music Session.